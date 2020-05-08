За минувшие сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, у половины нет симптомов, а общее число инфицированных по стране выросло до 187 858.
Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве (5846), Московской области (918) и Санкт-Петербурге (375), уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.
За последние сутки умерли еще 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности в России от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1723 человека.
По данным на 8 мая ,всего выздоровели 26 608 человек, из них за последние сутки – 2805.
Комментарии
И что? Что ты хочешь этим сказать? Можешь сколько угодно полоскать мозги паникерам своим вирусом, все одно 12 мая все пойдут на работу, сколько бы ты тут не нагнетал истерику, поскольку деньги уже распилены под предлогом вируса, и кто надо их получил.
имхо продлят в ак х. последний не доели еще