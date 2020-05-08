Алтайским медикам начали доплачивать за борьбу с коронавирусом

Власти Алтайского края в ближайшие дни пообещали предоставить стимулирующие выплаты врачам ковидных госпиталей и сотрудникам, работающим с биологическим материалом зараженных, сообщают "Вести Алтай".

Как отмечается, на счета медиков уже переведено более 82 миллионов рублей. В общей сложности на выплаты из федерального бюджета претендуют 2089 специалистов из 37 медицинских учреждений, а всего на доплаты медицинским работникам направлено в край свыше 270 миллионов рублей.

Кроме того, около 180 медиков из Алтайского края получат надбавки из регионального бюджета. На эти цели местные власти выделили порядка 15 миллионов рублей.

Как уже сообщал amic.ru, 8 мая в Алтайском крае подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе достигло 621.