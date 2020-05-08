Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, как регионы будут подключаться к системе электронных пропусков. По его словам, важно то, что Сибирь придет к этой системе уже после отработки "всех шероховатостей", пишет "Ъ"

"Вопрос решен, по введению – это вопрос времени. Однако все зависит от складывающейся обстановки в каждом регионе и округе. Если ситуация будет ухудшаться, то такой режим будет введен, если нет, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкими", – сказал Меняйло.

По его словам, сегодня несколько регионов уже готовятся к пропускному режиму. Среди них Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край. Все дополнительные вопросы будут обсуждаться на координационном совете с губернаторами.