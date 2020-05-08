Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, как регионы будут подключаться к системе электронных пропусков. По его словам, важно то, что Сибирь придет к этой системе уже после отработки "всех шероховатостей", пишет "Ъ"
"Вопрос решен, по введению – это вопрос времени. Однако все зависит от складывающейся обстановки в каждом регионе и округе. Если ситуация будет ухудшаться, то такой режим будет введен, если нет, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкими", – сказал Меняйло.
По его словам, сегодня несколько регионов уже готовятся к пропускному режиму. Среди них Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край. Все дополнительные вопросы будут обсуждаться на координационном совете с губернаторами.
Комментарии
А статью закона озвучить можно? Власть совсем законы Конституции не соблюдает!
Почему власть требует соблюдения закона от граждан, а сама нарушает все законы?
У меня возникает вопрос: может пора сменить эту власть, которая не уважает своих граждан?
статью они еще перед введением пропусков в москве придумали и протащили побыстрому
ухи объелись п.. е..
Мое мнение, что для ужесточения контроля за людьми и повышения властвования, и была вся шумиха вокруг вируса! Что реально с вирусом решилось? Но зато законы приняты по ограничению прав человека и штрафы за нарушения непонятно чего!
А сколько бабла на пропуска и на программном обеспечении заработают чиновники.... мммм
8.05.2020 16:27
- гость -
А статью закона озвучить можно? Власть совсем законы Конституции не соблюдает!
На Конституцию власть давно положила, ещё когда о неком "обнулении" заявила.
16:35
гость
На Конституцию власть давно положила, ещё когда о неком "обнулении" заявила.
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Ещё давНЕЕ, когда сроки правления увеличил в 200? и что то там ещё. Помню Соловьёв критически прошёлся по этим двум питерским юристам, говорил что они её по одному месту "Хлоп!"
Смартфоны на полку,и достать из ушкавчика старенькую кнопочную нокию 3310))Вот и весь цифровой пропуск))
Вместо помощи населению одни запреты и штрафы, совсем эта власть обурела.
Они хотят, чтобы многие сошли с ума.
Еще внимательно оба закона прочитал, о санитарном благополучии и о ЧС, ни по тому ни по тому пока наказывать не могут ни за маски, ни за пропуска. Уже пошли иски и очень похоже, что это выигрышные иски, если на судей не будет давления. Ст. 6.3 КоАП не подходит, потому что Томенко должен объявить на территории не режим самоизоляции, такого в законе нет, а по ст. 31 "карантин". Он не объявлен. А по ст. 20.6.1 КоАП не могут наказывать, потому что в режиме повышенной готовности есть перечень мероприятий и маски к этому перечню не пристегнуть никак, а пропуска очень спорно.
помню на оккупированных территориях были пропуска.. в кино показывали... не понятно
Томенко имеет право, дословно из закона " ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации". Вот подходят к этой формулировке пропуска? По моему, спорно
Гостю 17:40 законы читать не пробовали?
"Статья 20.61. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";
А вообще всем неверующим почитайте, а то задолбали уже
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202004010076
8.05.2020 17:51
- гость -
Когда КоАП читаете, еще думайте, это полезно: "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Каких правил? Напрягитесь, может дойдет. Правила устанавливаются в соответствии с законом о ЧС. Открывайте ст. 4.1. закона 68-ФЗ - 1994 года и читайте, что это за правила. Попробуйте найти там что-нибудь про маски. Если в правилах про это нет, значит и нарушить это нельзя. Так понятно?
8.05.2020 17:52
- гость
Вы не выдержки из законов читайте, а весь закон, а то ничего не поймете. Ваша ссылка на изменение в КоАП начинается с части второй ст. 6.3, вы первую то часть прочитайте. Там есть понятие "карантин", этот режим расшифровывается в законе, понятия режима самоизоляции в законе нет. Я не против наказания за маски, но для этого надо ввести "карантин" на территории края, а не непредусмотренный законом непонятный режим самоизоляции. Если действовать не законно, будут проблемы