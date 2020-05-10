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Ученый назвал способы дезинфекции защитных масок

, ИА "Амител"
А также рассказал, в каком случае изделие стоит заменить
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов рассказал, как нужно дезинфицировать защитные маски. Его слова передает АГН "Москва".

По словам специалиста, существует несколько способов дезинфекции масок. Так, их можно замачивать в водном мыльном растворе с перекисью водорода (3%) в соотношении 10 к 1 в течение пяти минут.  После замачивания маску следует промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях.

Кроме того, защитную маску можно обработать спиртовым аэрозолем, главное – полностью смочить как внешнюю, так и внутреннюю поверхности. Третьим способом эксперт назвал также обработку спиртовым аэрозолем, но с содержанием наночастиц меди. По его словам, в такое случае достигается длительный антивирусный эффект на поверхности маски.

Фролов отметил, что главную опасность при ношении маски представляет возможный контакт открытых участков тела с зараженной внешней поверхностью изделия. Чтобы минимизировать риски инфицирования, специалист рекомендует дезинфицировать места контакта тела с зараженной поверхностью.

Также он добавил, что необходимо внимательно следить за состоянием своей защитной маски и менять ее в случае дефектов. "Необходимо постоянно проводить оценку маски по сравнению с исходным ее состоянием, обращать внимание на целостность материала и элементов маски. При обнаружении дефектов защитная маска требует замены", – резюмировал Фролов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.05.2020 12:33
- гость -

Особенно хорош способ с наночастицами меди. Всем рекомендую попробовать.

10.05.2020 12:40
Рубцовчанин

Спиртовый раствор макро частиц креозота позволит получить, кроме восстановления стерильности, незабываемые впечатления.

10.05.2020 13:57
- гость -

Обычные медицинские маски можно кипятить. Расскажите кто-нибудь об этом учёному.

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