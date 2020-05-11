Президент России Владимир Путин 11 мая сделал объявление об окончании нерабочих дней в России. Amic.ru провел текстовую онлайн-трансляцию. Приводим основные тезисы.
"Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости"
"В России делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире"
"С 12 мая единый период нерабочих дней завершается"
"Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений"
"Выход из режимов ограничений быстрым не будет"
"Для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются"
"Полномочия глав субъектов продлеваются"
"Врачи знают о болезни намного больше, чем в начале эпидемии"
"Массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены"
"Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля. Она будет доходить до 60 тысяч рублей"
"Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться"
"Самозанятым необходимо вернуть налог, уплаченный в 2019 году"
"Поручаю Кабмину разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан"
"Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода"
"Семьям с детьми от 3 до 15 лет необходимо разово выплатить 10 тысяч рублей"
"Предлагаю установить выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет"
"Всего помощь будет оказана 27 миллионам детей — от младенцев до школьников"
"1 400 000 безработных сейчас в России, это в два раза больше, чем в начале апреля"
"Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май"
"По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость"
Президент предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса
Путин пообещал лично проверить вопрос выплаты медикам во всех регионах
"Уверен, вы хорошо знаете свою ситуацию в регионе. Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности, предоставить людям возможность не только выходить из дома, но и гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом. Будьте предельно осторожны. Усиливайте свое внимание к личным мерам предупреждения заражения"
Комментарии