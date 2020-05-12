Главврач Каменской ЦРБ ответил на жалобу больной COVID-19 пациентки

Главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов прокомментировал "Каменским известиям" появившееся в интернете видео, снятое от имени пациентки больницы, которая заражена коронавирусом.
На записи женщина выразила недовольство толщиной одеял и матрасов, а также качеством питания.
"Госпиталь развернут экстренно, в короткие сроки, оборудован всем необходимым, подчеркиваю, необходимым для оказания данного вида помощи, — подчеркнул Войтов. — Персонал обеспечен СИЗами полностью и созданы все условия для оказания помощи, лечение проводится в полном объёме, нужды ни в чем нет".
Он признал, что мягкий инвентарь после многократного использования и обработки приходит в негодность, пишет издание.
При этом руководитель медучреждения попросил с пониманием отнестись к тому факту, что "условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома".
Комментарии
Условия,конечно,адские.Пожалуйста.
недовольство толщиной одеял и матрасов, а также качеством питания
Может эти услуги не входят в медицинскую страховку?
Там поди еще и вайфая нет
12.05.2020 07:36
гость
Там поди еще и вайфая нет
Представляете там даже гувернантки нет и официанты без смокинга)))
главврач не виноват, вы сами путина выбрали
Амител недавно писал.
Стоимость лечения коронавируса при нахождении в стационаре доходит до 200 тысяч рублей в сутки, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
По словам вице-губернатора, при тяжелой форме болезни минимальный срок лечения составляет четыре недели. Следовательно, на лечение одного пациента может уйти более пяти миллионов рублей.
Для начала надо со стола убрать,а потом снимать! Свинюшки!
ей сколько лет, первый день в России? поди ещё и за путина регулярно голосовала
12.05.2020 08:08
- гость -
Для начала надо со стола убрать,а потом снимать!
куда убрать? под кровать? холодильника и кухонных шкафов не наблюдается
По голосу слышно,что это не молодые женщины,которые не по своей воле оказались в больнице.
О каком столе Вы пишите? Женщины ели на подоконнике,а это простая доска ,которую они вытащили из-под кровати. Им некуда убирать эти продукты,потому что одна тумбочка на троих!!! Они с пневмонией спят под такими одеялами!!!!
Всё внимание пожилым пациентам,как везде пишут?
Подождите,к вечеру напишут,что всё не так поняли,все всем довольны,а женщина снимала для личного пользования)))))
недовольство толщиной одеял и матрасов, а также качеством питания.
мадам из деревни явно забыла, что она не в Куршавель прибыла..
Стоимость лечения коронавируса при нахождении в стационаре доходит до 200 тысяч рублей в сутки, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
По словам вице-губернатора, при тяжелой форме болезни минимальный срок лечения составляет четыре недели. Следовательно, на лечение одного пациента может уйти более пяти миллионов рублей.
То Питер, а то Барнеаполь, тут местный тфомс удавится за копеечку лишнюю, отданную в больницы
- а хде шведский стол, винная карта, бар, десертница в Каменской ЦРБ? - нетути... тогда чё там делать-то? вот так местные жительницы показывают на всю страну свое ханжество и недалекость..
Первое,что вышло по запросу в интернете. Это Россия!
Кормят пациентов больных коронавирусом пять раз в день. Три раза в день приносят кипяток, два раза в день разливают чай и один раз в день — напиток из шиповника.
Завтрак обычно приносят с 9 до 10 часов утра: это либо омлет с сосиской, либо творожная запеканка. Спустя какое-то время — ланч, состоящий из булочки, яблочных чипсов и сока.
В 14 часов — обед: салат, суп и второе. Второе — это макароны с курицей, тефтели с картофелем, гречка с рыбой.
И т. д. весь день.
Я не видела этого ролика. Но мне стыдно за таких людей. Пришлось лежать с воспалением легких. Не могу вспомнить ни одеяло, ни матрас. Была высокая температура, кашель, страшные головные боли, сил не было совсем. Но помню как медперсонал лечил меня! Я лежала в "газовщиках", но перед этим, дочь с таким же диагнозом лежала в 5 больнице в пульмонологии. И с ней я не видела ни одеял, ни матрасов, как-то, извините, не до того было... Низкий поклон и огромное спасибо медперсоналу ни только этих больниц, но и всех других, за их труд!
Почему у нас люди такие? Врачи, рискуя саоим здоровьем и своей жизнью, идут их спасать, а они про какую-то ерунду говорят. Пусть это будет на их совести...
Дорогие работники медицины не обращайте, пожалуйста, внимание на таких пациентов, их, надеюсь, единицы. Крепкого Вам здоровья и крепких нервов).
Жалобы на лечение есть? Медикаменты присутствуют?