С начала режима самоизоляции треть россиян стали меньше тратить на продукты питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "Самокат".

Опрос провели среди трех тысяч совершеннолетних жителей страны. 35% респондентов заявили, что начали экономить на еде, а еще треть признались, что стали тратить на продовольственные товары больше, чем до карантина.

Среди сэкономивших почти половина сократила расходы на 50%. Четверть опрошенных смогла снизить затраты примерно на 25% и почти столько же "ужалось" вдвое.

Около 70% участников опроса признались, что чаще начали готовить дома. При этом каждый десятый россиянин перешел на продукты быстрого приготовления, а каждый двадцатый – на доставку из кафе и ресторанов. Почти 60% респондентов заявили о решении брать на работу самостоятельно приготовленную еду после окончания режима самоизоляции.

Ранее amic.ru сообщил, что треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода. Основной причиной жители страны назвали боязнь людных мест, возникшей из-за пандемии COVID-19.