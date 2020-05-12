Работы по обновлению взлетно-посадочной полосы стартовали в аэропорту Барнаула, а подрядчиком стало ООО "Барнаульское ДСУ № 4", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

Уже к началу июня в эксплуатацию будет сдан участок площадью около 15 тысяч м². Отмечается, что запланированные мероприятия не помешают расписанию самолетов и будут проходить в дневное время. Сейчас специалисты осуществляют фрезерование старого полотна, а также укладку нового асфальтобетонного покрытия.

В ведомстве напомнили, что ранее планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия проводился ежегодно на небольших участках. Однако с 2018 года площадь работ увеличилась вдвое, и дорожники стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие.