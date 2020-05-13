Для укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса следует употреблять больше квашеной капусты, простокваши и печени трески. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на врача-диетолога Веру Шарошкину.

По мнению специалиста, квашеная капуста является отличным продуктом во время распространения вирусных инфекций. Продукт богат витамином С и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет.

Шарошкина рекомендовала также включить в рацион печень трески и простоквашу, которые содержат большое количество кислот, меди, витаминов A и D. Микроэлементы необходимы организму для здорового обмена веществ и противостояния болезням.

Также врач посоветовала каждый день в первых блюдах, гарнирах и салатах использовать свежие укроп, петрушку и лук. Зелень богата витаминами, которые особенно необходимы в весеннее время, однако перед употреблением её стоит на 15 минут замачивать в воде.