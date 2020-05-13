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Власти Республики Алтай разрешили открыть салоны красоты, бани и сауны

, ИА "Амител"
Могут продолжить работу и спортивные организации, которые проводят тренировки на открытом воздухе
Фото: wallpaperscraft.ru

Фото: wallpaperscraft.ru

В Республике Алтай расширили список организаций, которым разрешено работать во время действия режима самоизоляции, сообщает ТАСС.

"С 12 мая разрешается работа массажным, косметическим салонам, баням, саунам и иным объектам, оказывающим подобные услуги, государственным спортивным организациям, муниципальным и республиканским, осуществляющим спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах", – уточнили в пресс-службе региональных властей.

Вместе с тем собственники таких объектов обязаны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность клиентов. Последним необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах.

Послабления призваны помочь бизнесу преодолеть финансовые затруднения, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал amic.ru, в апреле глава Республики Алтай Олег Хорохордин ужесточил меры по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

В частности, приостановка до 1 июня 2020 года работы гостиниц, турбаз и других объектов размещения людей стала не рекомендательной, а обязательной.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.05.2020 13:48
гость

В Барнауле разрешите. В баню хочется, даже кушать не могу.

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