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Код красный. Барнаульцы в Китае о выходе из карантина и тотальной слежке за людьми

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
В оживающем после карантина Китае жителей теперь контролируют с помощью QR-кодов
Фото: telegraaf.nl

Фото: telegraaf.nl

Беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом позволили Китаю праздновать победу над инфекцией, в то время как остальные страны мира эти жесткие (или нет?) меры только начали вводить. В Поднебесной многие вышли на работу, в городах открыты кафе, клубы и даже парки развлечений. Amic.ru поговорил с барнаульцами, которые сейчас живут в Китае, и узнал об обстановке после карантина. Оказывается, что сейчас можно передвигаться свободно. Почти. Но ввели тотальный контроль за перемещением граждан, выйти на улицу они могут только со специальным QR-кодом. 

Тотальный контроль 

Пока кто-то считает, что пандемия кардинально изменит нашу жизнь в ближайшем будущем, Китай это будущее настигло. И уже давно. В стране предпринимаются жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас свободно передвигаться по улицам могут только люди с "зеленым кодом здоровья". 

Система "Противоэпидемический код здоровья" или, как его прозвали жители страны, "грин-код" заработала в Поднебесной с февраля. Код доступен внутри популярных китайских приложений в виде мини-программ. Они анализируют эпидемиологическую ситуацию в стране и проверяют передвижения человека за последние 14 дней. В зависимости от этого ему и присваивается QR-код разного цвета. Если человеку присвоен зеленый код, он может спокойно передвигаться, желтый предписывает недельную самоизоляцию и отчет о своем самочувствии (а точнее, о температуре), красный код означает, что человек обязан 14 дней провести на карантине.

Проживающая в Шанхае Светлана Шашкова рассказала amic.ru, что "грин-код" необходимо показывать при посещении общественных мест: отелей, ресторанов, магазинов, метро и даже жилых комплексов.

"Грин-код или Healthy-код – это подтверждение, что человек не состоит на учете в каком-нибудь медучреждении по причине того, что контактировал с больным или с тем, у кого были какие-то симптомы вируса. Либо он в ближайшие две недели не прилетал из каких-то стран, находящихся в критической ситуации на фоне этого вируса. Этот код нужно постоянно обновлять, он не дается насовсем", – пояснила Светлана.

Такой тотальный контроль граждан действительно выглядит пугающе. Зарубежные издания пишут, что иногда коды просят предъявить на входе даже к себе домой. Отсканированные в общественных местах QR-коды отсылаются на сервер, передавая тем самым информацию о перемещении человека. Так система определяет маршрут передвижений граждан. 

Ограничений уже практически нет 

Китай боролся с коронавирусом на протяжении трех месяцев. Уже 23 января, спустя месяц после появления первого заболевшего, власти ввели карантин в провинции Хубэй. На тот момент в Ухане было заражено 444 человека (по всей стране – около 650). А 25 марта, благодаря жестким мерам в борьбе с заразой, было принято решение снять карантин в провинции. И пока весь остальной мир уходил на жесткую самоизоляцию, в Поднебесной уже праздновали свой успех. Всего, по данным на 14 мая, в Китае зафиксировано 82 929 случаев заражения COVID-19. Скончалось 4 633 человека.

Сейчас уровень эпидемической опасности в стране снизили с первой, наивысшей, до второй. По словам жительницы Пекина Ирины, этот уровень разрешает многие вещи, которые были запрещены при карантине.

"Теперь можно официально приглашать гостей к себе домой. Только при этом им нужно записываться на входе (у консьержа, – прим. авт.). Также теперь приезжающим из других регионов (кроме опасных районов Китая) не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Открыты все магазины, кафе и рестораны. В 20-х числах апреля открылись клубы, правда, в некоторых есть ограничения по количеству человек", – рассказала amic.ru Ирина.

Открыты в Пекине и детские комнаты, многие тренажерные залы. Потихоньку возвращаются к традиционному формату работу и учебные заведения: на занятия вышли старшеклассники, а вот дети помладше пока сидят дома. А в Шанхае после карантина заработали даже парки развлечений. "На днях я была в парке развлечений. Он работает, но не весь, открыт он процентов на 60-65. Я думаю, что через месяца полтора-два он заработает полностью. На входе у нас померили температуру. А так люди на улицах счастливые и довольные", – рассказала amic.ru Светлана Шашкова.

Людей без масок все больше

Населению Китая по-прежнему рекомендовано носить медицинские маски. Несмотря на это, на улицах все чаще встречаются люди без защитного аксессуара. Хотя в некоторых городах еще есть места, куда без масок не пускают совсем. 

"В метро обязательно нужно быть в маске, без нее туда нельзя. Я как-то раз забыла маску надеть и меня не пустили", – рассказала Светлана.

Она также добавила, что в стране по-прежнему соблюдаются меры предосторожности. При входе в отели или большие торговые центры измеряют температуру. Везде есть антисептики, которыми можно воспользоваться, если вдруг их не оказалось с собой.

Пандемия изменит всех нас

После пандемии жизнь во всем мире кардинально изменится, считает бывшая жительница Барнаула Ирина, которая сейчас проживает в Пекине. Девушка уверена, что Китаю удалось пережить карантин только благодаря собранности его жителей.

"Конечно, радостно, что Китай собрался и смог защитить себя и свой народ. И что скоро мы начнем работать. Мы находились на карантине с конца января, и все это время правительство страны ощущало колоссальную поддержку от народа. Если надо сидеть дома, значит, будем сидеть дома. И я думаю, что в июне-июле в Китае уже начнут функционировать в полном объеме все сферы", – предполагает она. 

А вот за то, как переживут карантин в России ее близкие, девушка переживает сильнее. По ее мнению, россиянам нужно относиться к самоизоляции более осознанно и не пренебрегать ею.

"В России только второй месяц (самоизоляции, – прим. авт.) начался, а люди уже не могут сидеть дома. Я все понимаю: все хотят погулять и отдохнуть, когда погода такая. Ну ничего, мы же смогли просидеть дома весь карантин. Если наши люди будут осознанно относиться к самоизоляции и не будут бессмысленно ею пренебрегать, то Россия тоже сможет взять под контроль всю ситуацию!" – подчеркивает Ирина.

По ее мнению, карантин – это своеобразная проверка людей на способность сопереживать другим.

"Когда здесь был пик, я переживала, конечно, но не так, как сейчас переживаю за Россию и близких. Я всегда так думала и думаю, но теперь ощутила острее, что деньги деньгами, а семью никто не заменит. Мне кажется, нас будто проверяют на способность чувствовать и сопереживать близкому человеку. Что в любой ситуации нужно начинать с себя! И что нужно любить и беречь себя. Когда мы спокойны и наполнены, то и окружающие нас люди тоже будут счастливы", – резюмирует собеседница.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухане провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вспышка началась с городского рыбного рынка. За сутки 14 мая 2020 года в Китае выявлено три новых случаев заражения коронавирусом. За эти же сутки выздоровело шесть пациентов, летальных случаев не зафиксировано. Во всем мире COVID-19 заразились 4 347 018 человек. Из них 297 197 умерли.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

15.05.2020 09:16
-гость-

Тех, которые без кода, скоро отстреливать будут?

15.05.2020 09:18
- гость -

Чайники красавчики, перезаражали весь мир а сами отскочили
Куриный, свинячий, конаровирус...
Сколько ещё заразы они планете приподнесут ещё ???

15.05.2020 09:23
- гость -

А в насквозь демократическом пиндостане люди мрут как мухи.

15.05.2020 09:24
- гость -

Убить Билла...
Гейтса.

15.05.2020 09:27
- гость -

А у нас в Находке например, любую смерть просят записать как от этого вируса, за 100 тр.
Зачем? Кому это выгодно?

15.05.2020 09:35
- гость -

15.05.2020 09:27
- гость -
А у нас в Находке например, любую смерть просят записать как от этого вируса, за 100 тр.
Зачем? Кому это выгодно?

Вас лично просили? У нас, по слухам, тоже просят. Но то ли плохо просят, то ли мало за это платят, то ли народ неподкупный. Количество умерших не зашкалило. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо (не сглазить бы).

15.05.2020 09:40
Как то так

15.05.2020 09:27
- гость -
А у нас в Находке например, любую смерть просят записать как от этого вируса, за 100 тр.
Зачем? Кому это выгодно?

Новая методичка пришла?

15.05.2020 09:43
гость

На Курилах появился первый зараженный, власти сразу ввели режим ЧС. Вот то чего это зависит? От головы главы?

15.05.2020 09:57
гость

На Курилах введен режим чрезвычайной ситуации после выявления первого в регионе случая коронавируса

А везде так сделать нельзя было?

15.05.2020 09:58
- гость -

От стратегических планов на территорию зависит. Пока многие тут умничают, писец подкрадывается не заметно, потому что те кто управляет денежными потоками в мире они поумнее будут... Сколько угодно можете разоблачать гостей тут придумывать

15.05.2020 09:59
- гость -

Методички, конец будет один, и такие как вы не будете победителями. Потому что только дурак может быть точно уверен.

15.05.2020 09:59
- гость -


15.05.2020 09:35
- гость -

15.05.2020 09:40
Как то так

зря смеетесь. просят. Бесплатно. Приходишь с насморком, а тебе говорят - давайте напишем пневмония или идите домой.

15.05.2020 10:05
- гость -

У них пошло из одного места, выявить и проследить эти цепочки было намного проще. А другим странам поток инфицированных пришёл от них во множество аэропортов, вокзалов итп ... да ещё они и уверяли сначала о не опасности вируса и другие страны мер не принимали. В общем, в дальнейшем видится нехилый разбор полётов и постановка Китая на бабки вроде контрибуции.

15.05.2020 10:16
- гость -

и троллей в китае давят без жалости.
интернет отключают.
а девайсом бьют по голове, пока не поумнеет

15.05.2020 10:20
- гость -

Не согласен, ни какого разбора не будет. Все давно друг у друга на крючке, кто на экономическом, кто на политическом, а возможно кто-то и на уголовном. Съедутся, перетрут и разбегутся каждый со своим, Песков потом нам какую нибудь ахинею расскажет, а Путин над ним пошутит и все пойдет своим чередом. Ставлю тыщу на такой исход событий.

15.05.2020 10:33
гость

А у нас в Находке например, любую смерть просят записать как от этого вируса, за 100 тр.

Недавно Британцы написали, что в России смерть от вируса записывают, как не о вируса. Методички между собой не согласованы

15.05.2020 10:47
- гость -

А у нас в Находке

Все находкинцы сидят на Амике. )))

15.05.2020 10:50
- гость -

В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе

Предстоящей осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По словам Клюге, сейчас в некоторых европейских странах, в том числе во Франции, Великобритании и Италии эпидемия пошла на спад, однако отмена ограничений может быть поспешным решением. На данный момент у стран есть «время для подготовки, а не для празднования», указал он.

Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.

15.05.2020 10:56
Ольга

Господи какую вы ереесь несете....... Аж читать противно....
Просят их, а в это время в больнице когда умер первый человек инфецированный короной, не от нее!!! Вирус просто тоже был, так там всю больницу раком поставили и кипишь был из-за одного умершего...

И кто же тогда просит???? Китайцы? Американцы???

Усмирите уже свою фантазию, это просто болезнь! А не всемирный заговор что бы Барнаульцев дома закрыть, бизнесы разорить и без денег оставить.

Деградируете вы дома люди.....

15.05.2020 10:57
- гость -

Наклон линии заражений на планете не менялся с конца марта. Улучшения эпидемситуации нет.

15.05.2020 11:03
Ольга

Интересно, а второй раз им можно заразиться или он как ветрянка?!
или это вонючий вирус щас мутирует и по новой весь мир нагнет......

15.05.2020 11:07
имхо

В китае медицинская база хорошо автоматизирована. Приходишь карту или телефон приложил и никаких медкарт от руки. Но и органы похоже имеют доступ ко всем сведениям. Кто то называет это умелым управлением, а ктото электронным кнцлагерем.
Вседа есть плюсы и минусы. Но вот похоже в решении проблем эпидемии и готовности к биологическим атакам они готовы лучше чем мы.

15.05.2020 11:15
- гость -

Забавно сначала эти животные записывают вас в жиды, взращивая всеобщую ненависть (колесница, линолеум, бесплатная тора), а затем в кусты.
Как им выгодно так и крутят.

15.05.2020 11:18
CALIBR

Китай: Единоразовая субсидия в 1200 долларов каждому жителю КНР и дополнительные выплаты тем, кто получает пособие.

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