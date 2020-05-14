Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли сбыт партии наркотических средств.

Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Бийска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за распространение оружия. Он работал в такси и параллельно занимался продажей наркотиков.

"В ходе досмотра транспортного средства Hyundai Solaris, находящегося в пользовании задержанного, полицейские в бардачке обнаружили и изъяли психотропное вещество амфетамин массой 13,43 грамма, 25,5 грамма марихуаны и 1,5 грамма мефедрона, приготовленные к сбыту", – рассказали в областном МВД.

Задержанному предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.