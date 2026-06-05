Как растаял "Русский холод"? И что сейчас происходит с сотрудниками известной компании
Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию
05 июня 2026, 12:29, ИА Амител
Среди брендов "Русского холода" — знакомые многим "Лакомка", "Золотой пломбир", "Монарх", "Серебряная пуля". Также компания производила замороженные полуфабрикаты, например, пельмени. На рынке более 20 лет, еще пять лет назад входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла десятое место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у "Русского холода" были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили: с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящий в группу барнаульский завод "Алтайхолод" уведомил алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются.
Бывший сотрудник склада торгового дома "Русский холод" Алексей был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул:
«Попросили нас по договоренности сторон. Но могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось. Резкое изменение — после Нового года, в 2026 году началось».
По его словам, какая-то помощь от предприятия не предлагалась: "Просто сокращают штат в связи с закрытием".
«Цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили, был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов — рожки, стаканчики. Люди жалуются, что работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кому-то до пенсии оставалось два-три года доработать, сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте», — отметил собеседник.
Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Business FM, проблемы сейчас и у дистрибьютеров — в некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения.
По данным "Коммерсанта", у производителя долги на общую сумму более 12,5 млрд рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Fordewind уведомила, что собирается инициировать банкротство четырех компаний "Русского холода".
Гендиректор Игорь Архипов сообщал: холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора.
Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.
Груздев отметил, что ситуация на рынке мороженого была как раз более-менее благоприятная. Рынок рос вплоть до прошлого года. Но проблема в большой долговой нагрузке компании. Соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть платятся проценты, идет обслуживание долга, соответственно, не хватает "оборотки", приходится снижать объемы производства, в итоге теряется доля рынка и так далее.
Как говорит Груздев, "Русский холод" искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел, поэтому прибегает к последней мере — добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу.
Бенефициары "Русского холода" не раскрываются, в отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в "Альфа-Групп" — за символический один рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка.
12:55:39 05-06-2026
У нас то снега зимой не хватает, то опавших листьев осенью, то мороженое летом не продаётся. Наших управленцев в Сахару отправь - и через месяц там начнутся перебои с песком.
13:12:27 05-06-2026
все, до чего дотягивают свои ручонки эффективные управленцы - становится убыточным и закрывается.
22:01:35 05-06-2026
Трагати (13:12:27 05-06-2026) все, до чего дотягивают свои ручонки эффективные управленцы ... точно. Мартика следующая по-слухам
13:14:30 05-06-2026
Чото я не понимаю, по какому такому согласию сторон увольнялись. Угрожали что ли чемто?
13:30:17 05-06-2026
Гость (13:14:30 05-06-2026) Чото я не понимаю, по какому такому согласию сторон увольнял... Скорее всего, предложили либо по сокращению, либо по соглашению сторон с какими-то плюшками. А там человек уже сам смотрит, что ему будет выгоднее.
13:17:33 05-06-2026
Управленцы? Это же сынки, получившие по блату образование и "взявшие" в руки бразды правления уже готовыми предприятиями. Кумовство, ведущее к деградации всего и вся.
14:02:45 05-06-2026
зато в прошлом году как пели при приеме на работу)), стабильное надежное предприятие, к нам нужно идти работать))
КЛОУНЫ)))
14:04:18 05-06-2026
Работал в одном из филиалов "РХ", экспедитором. Мороженое люди хавают - только пиджак заворачивается. Я даже не знаю - как можно обанкротиться в таких условиях. Плюс к тому - там и пельмени, и рыба, и сладости, и т. д., всё, что продаётся круглый год, а не только летом. Банкротство казино Трампа перестаёт выглядеть так эпично на фоне банкротства "РХ". Скорее всего - задавили конкуренты, типа "Инмарко", демпингом и прочими всякими "рыночными инструментами". Иначе - я даже не знаю: как можно было обанкротится?
14:13:58 05-06-2026
забыли написать, что расчет при увольнении оплачивали людям через месяц
14:16:03 05-06-2026
Похоже, никто из комментаторов статью не дочитал...
14:58:41 05-06-2026
Гость (14:16:03 05-06-2026) Похоже, никто из комментаторов статью не дочитал......
как бывший сотрудник - не нужно читать , если знаешь ситуацию лично
14:37:46 05-06-2026
больше маркировок и ндс-ов разных вводите
14:40:59 05-06-2026
Эффективные управленцы даже ликёро-водочный завод способны пустить по миру с голым задом.
16:02:45 05-06-2026
Гость (14:40:59 05-06-2026) Эффективные управленцы даже ликёро-водочный завод способны п... В нашем случае аж четыре: Барнаульский ЛВЗ, Бийский спиртзавод, Змеиногорский ЛВЗ, Каменский ЛВЗ... "Алтайспиртпром" это называлось. СТС не знаю, вроде бы как сами ушли с рынка... Иткульский как-то ухитрился выжить да появилось недоразумение Тейси...
17:12:39 05-06-2026
12,5 миллиардов долгов? не слабо.
чем же там "управленцы" занимались?
20:29:07 05-06-2026
Элен без ребят (17:12:39 05-06-2026) 12,5 миллиардов долгов? не слабо. чем же там "управленцы... Приводили в порядок долги. Ну и себя не забывали. По факту - это их долги и банкротить надо этих "мальчиков". Да и госпредприятия пора бы уже вернуть государству - хлебозаводы, пивзаводы, элеваторы и пр. Управленцам дать вознаграждение в виде МРОТ, а недовольных на СВО.