Как растаял "Русский холод"? И что сейчас происходит с сотрудниками известной компании

Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого приняли решение ликвидировать компанию

05 июня 2026, 12:29, ИА Амител

Мороженое растаяло / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Среди брендов "Русского холода" — знакомые многим "Лакомка", "Золотой пломбир", "Монарх", "Серебряная пуля". Также компания производила замороженные полуфабрикаты, например, пельмени. На рынке более 20 лет, еще пять лет назад входила в пятерку лидеров. В прошлом году заняла десятое место по объемам среди российских производителей. Как говорят эксперты, уже тогда у "Русского холода" были финансовые трудности. А совсем недавно профильные СМИ сообщили: с 1 мая компания приостановила поставки партнерам. Входящий в группу барнаульский завод "Алтайхолод" уведомил алтайские власти, что без работы останутся более 170 человек. Но многие уже отправились в вынужденный простой и увольняются.

Бывший сотрудник склада торгового дома "Русский холод" Алексей был вынужден уволиться в мае. Вот что он рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул:

«Попросили нас по договоренности сторон. Но могу сказать, что там работы уже просто не было. Производство практически остановилось. Резкое изменение — после Нового года, в 2026 году началось».

По его словам, какая-то помощь от предприятия не предлагалась: "Просто сокращают штат в связи с закрытием".

«Цеха производства были, там много людей работало. Был кондитерский цех, торты производили, был свой цех по производству вафельных полуфабрикатов — рожки, стаканчики. Люди жалуются, что работу потеряли, что надо где-то быстро работу находить. Кому-то до пенсии оставалось два-три года доработать, сейчас сложно будет куда-то устроиться в их возрасте», — отметил собеседник.

Алтайские СМИ пишут, что сотрудники жалуются на задержки зарплаты. Как стало известно Business FM, проблемы сейчас и у дистрибьютеров — в некоторых компаниях сейчас тоже проблемы с зарплатой и увольнения.

По данным "Коммерсанта", у производителя долги на общую сумму более 12,5 млрд рублей. А в середине мая инвестиционно-финансовая группа Fordewind уведомила, что собирается инициировать банкротство четырех компаний "Русского холода".

Гендиректор Игорь Архипов сообщал: холдинг не может обслуживать долги, катастрофически не хватает оборотных средств, хочет привлечь стратегического инвестора.

Дело не в кризисе на рынке мороженого, а в огромной долговой нагрузке конкретного игрока, уверен генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Груздев отметил, что ситуация на рынке мороженого была как раз более-менее благоприятная. Рынок рос вплоть до прошлого года. Но проблема в большой долговой нагрузке компании. Соответственно, по мере удорожания кредитов, которое произошло с 2022 года, возможности обслуживать долг у компании пропали. Дальше все развивалось как снежный ком. То есть платятся проценты, идет обслуживание долга, соответственно, не хватает "оборотки", приходится снижать объемы производства, в итоге теряется доля рынка и так далее.

Как говорит Груздев, "Русский холод" искал варианты реструктуризации, но рабочих путей не нашел, поэтому прибегает к последней мере — добровольной ликвидации, чтобы попытаться двигаться дальше. Это может делаться для того, чтобы передать бизнес новому владельцу.

Бенефициары "Русского холода" не раскрываются, в отчетности от 2024 года владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Как пишут СМИ, бизнес вместе с долгами может выкупить инвестгруппа А1, которая входит в "Альфа-Групп" — за символический один рубль. Но пока будущее выглядит туманно, конкуренты могут подобрать освободившуюся долю рынка.