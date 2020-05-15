Барнаульцы, долгожданный отдых которых сорвала пандемия коронавируса, смогут воспользоваться оплаченными путевками. Но только через год. Сейчас агентства города массово перебронируют ранее приобретенные туры. Руководители компаний говорят: операторы, которые занимаются организацией отдыха, лояльно относятся к туристам, предлагают и "заморозить" стоимость путевок, и поменять направление, и выбрать любые удобные даты в следующем году. Но деньги за купленные туры операторы уже никогда не вернут.

"Пока только слова"

Ольга вместе с семьей должна была улететь на десять дней в Турцию 1 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса в апреле туроператор Pegas Touristik объявил, что вылетов не будет. Женщина уже попрощались с потраченными на путевку 156 тыс. руб. и не надеялась на отдых. Но недавно турагентство сообщило, что вылет переносится на год, на 1 мая 2021.

"Пока никаких документальных подтверждений, что мы действительно полетим в Турцию в 2021 году, нет. Пока это только устные обещания турагентства и туроператора. Ждем, что будет дальше. Конечно, страшно, что за год отель может закрыться, а перевозчик – отказаться от своих обязательств. Знаем, что те, кто не согласен на перенос тура, могут оставить деньги на депозите у оператора и купить новые путевки, когда откроют страны. Но опять же – это только слова. Вернуть деньги нельзя, об этом нас тоже сразу предупредили. Если бы решили аннулировать тур, то из 156 тысяч нам бы вернули четыре тысячи. Поэтому мы просто ждем, что будет дальше", – говорит Ольга.

Аннулировать туры барнаульские агентства начали еще в феврале 2020 года. Это коснулось путевок в Китай, откуда и началось распространение вируса. Но уже в марте закрывать границы стали страны Европы, Азии и Востока. После 22 марта, когда Россия заявила об ограничении международного авиасообщения, компании приступили уже к массовому аннулированию путевок.

"Туристы, которые не улетели, начали требовать возврат средств. А денег нет, потому что в мире все встало, и никто ничего не возвращает: ни авиакомпании, ни гостиницы, ни страховые. Это был первый удар по турагентствам. После этого в некоторых компаниях даже прошла волна увольнений: это ведь большая психологическая нагрузка – объяснить туристам, что поездка не состоится, а деньги никто не вернет", – отмечает руководитель агентства "Арго" Ирина Слесарева.

По ее словам, после того как коронавирус начал распространяться по всему миру, а страны одна за другой стали закрывать границы, туроператоры сначала не понимали, что им делать. Но потом "решили проблему де-факто".

"Компании договорились, что после окончания пандемии все, кто купил путевки, смогут либо улететь по своему направлению в 2021 году, либо "заморозить" деньги на депозите оператора и купить новые туры. И так во всем мире", – говорит Ирина.

Казалось бы, по закону "Об основах туристической деятельности", отдыхающий может через суд расторгнуть с туроператором договор, если в стране, куда он направляется, "его жизни и здоровью угрожает опасность". Деньги за путевку оператор обязан вернуть в полном объеме. Но пока даже Роспотребнадзор не рекомендует туристам судиться с компаниями: по мнению ведомства, это может только усугубить ситуацию.

"Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что в случае одномоментного обращения в суд многочисленного количества потребителей с соответствующими исками реальное исполнение судебных решений в сегодняшней ситуации может с большой долей вероятности привести к физическому банкротству и прекращению деятельности многих участников рассматриваемого сегмента рынка", – сказано в опубликованном на сайте ведомства документе.

В российской ассоциации туроператоров уверены, что банкротство компании попросту лишит туристов выплат: "компенсации из-за существующего механизма возмещения будут минимальными и совершенно несоразмерными стоимости тура, указанной в исковых требованиях".

И хотя по факту закон стоит на стороне пострадавших туристов, компенсации за сорванный отдых получают единицы.

Деньги раздают, но не всем

Помочь туристам вернуть деньги могло бы решение правительства: власти предложили туроператорам воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности. Он формируется за счет взносов туроператоров: ежегодно они перечисляют в него 1% от оборота. Подать заявки компаниям разрешали до 15 апреля. Однако из 535 туроператоров страны лишь 35 обратились за деньгами.

Эксперты говорят, что произошло это из-за жестких требований фонда: туроператор все равно в течение года должен вернуть все взятые средства в полном объеме, иначе компанию исключат из Единого федерального реестра туроператоров и ее репутация на рынке будет подорвана. Из 35 организаций, которые решили вернуть деньги туристам за аннулированные туры, ни одна не работает в Сибири, говорит руководитель агентства Coral Travel Ольга Матукевич.

"У туристов, отдых которых сорвался, есть много вариантов для решения проблемы. Туроператоры относятся к ситуации лояльно, поэтому компании переносят туры на 2021 год, некоторые планируют, что смогут отправить туристов уже этой осенью. Но все осложняется только тем, что мы не знаем, когда откроют границы и в какие страны разрешат въезжать. Пока мы работаем только по старым заявкам, с учетом такой неопределенности даже не готовы бронировать новые. Работать ради работы смысла нет", – говорит Ольга.

Летний Алтай

Агентства Барнаула, которые занимаются продажами туров в Республику Алтай, рассчитывают, что регион откроют уже летом, поэтому предлагают отдыхающим перенести поездку на это время. Тем, кто не соглашается, компании готовы перебронировать туры на осень 2020-го и весну 2021-го. И пока большинство согласны с предложениями туроператоров.

"Отказов и заявлений на возврат средств, конечно, больше, чем в прошлом году, но их объем не превышает 1%. Но это пока так, просто люди не знают, что будет дальше и когда можно будет путешествовать в другие регионы", – говорит руководитель компании "Алтаймаршрут" Иван.

По его словам, за лето и осень туроператоры, работающие с турами на Алтай, вряд ли смогут наверстать упущенное: основные продажи и бронирование были в марте-апреле. В лучшем случае компании по итогу году сработают в ноль.

"Спрос на туры точно упадет, несмотря на то, что российские направления обещают открыть уже летом. Это связано с тем, что многие жители страны в апреле и мае вынужденно отгуляли свой отпуск, и еще раз работодатель не позволит им отдыхать. Туры на Алтай бронировали преимущественно жители Европейской России, ближнего зарубежья. Те, кто не хочет или не может ехать на личном автомобиле несколько тысяч километров. Сейчас они не представляют, какая ситуация будет дальше, разрешат ли им покидать город, регион, страну. Перспективы туманны", – говорит руководитель турагентства.

Уже можно паниковать?

В Алтайской региональной ассоциации туризма отмечают, пока у них нет данных о количестве аннулированных путевок в Барнауле. Однако в компании уверены, что все туристы, которые не будут подавать в суд на оператора, а воспользуются переносом тура, смогут улететь в долгожданный отпуск. Пусть и через год. Организация аргументирует этот тем, что только в этом случае "взаимоотношения "турист – турагентство – туроператор" остаются в рамках действия закона "Об основах туристической деятельности".

"В этом случае между турагентством и туристом оформляется дополнительное соглашение об изменении дат тура. Вернуть деньги за путевки невозможно еще и потому, что туроператоры сразу переводят их поставщикам услуг в зарубежных странах: авиаперевозчикам, гостиницам, трансферным и страховым компаниям. Сейчас у туроператоров нет возможности с ними связаться", – отмечают в агентстве.

Но барнаульские туристы могут воспользоваться и другим вариантом, который предлагают операторы: "заморозить" деньги на депозите компании. Закон, разрешающий фирмам выдавать ваучеры (документы, которые устанавливают право туриста на получение услуг, входящих в состав оплаченного тура) вместо денег за несостоявшиеся туры, одобрен Госдумой в первом чтении.

В нем сказано: если турист не воспользуется ваучером до окончания периода его действия, договор с оператором будет расторгнут, а туристам вернут деньги – с процентами. За каждый день, что компания пользуется деньгами путешественника, она должна ему будет вернуть 0,015% годовых. Но эксперты уверены, что это условие никогда и никем не будет выполняться, а сам документ требует огромных доработок. Ведь если туроператор обанкротится, разорится, закроется, "сольется", туристам никто ничего не гарантирует.

"Самое главное – нужен подзаконный акт по обеспечению этих обязательств, потому что в Германии и во Франции, например, государство выступило таким гарантом, и если туркомпания по каким-то причинам принимает решение закрыться, то государство в виде отдельного фонда либо в виде уполномоченного банка берет на себя компенсацию этих расходов. У меня нет оснований считать, что у нас будет предложено нечто похожее, но мы не теряем надежду", – отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По мнению экспертов, даже если оператор не откажется от своих обязательств и будет готов отправить барнаульцев в путешествие, поездки могут быть сорваны еще и из-за банкротства иностранных туроператоров, российских и мировых авиаперевозчиков, массового закрытия гостиниц и отелей. Поэтому гарантировать, что через год туристы все-таки отправятся в долгожданный отпуск, пока не может никто.