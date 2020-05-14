Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России, сообщает РБК со ссылкой на интервью в программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам главного санитарного врача страны, незначительный прирост новых случаев регистрировался в течение последних полутора недель. Сегодня суммарное число новых зараженных по всей стране снизилось до показателя меньше десяти тысяч.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", – сказала Попова.

Напомним, что по данным федерального оперштаба 14 мая в стране было выявлено 9974 случая инфицирования SARS-CoV-2. Всего в стране выявлено 252 тысячи зараженных.