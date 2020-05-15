Сельхозпроизводители Алтайского края уверены, что эпидемия коронавируса не окажет серьезного влияния на ход посевной кампании в регионе. А вот жара, пришедшая в край в начале мая, как признаются крестьяне, вызывает настороженность. И все же аграрии уверены, что при любом развитии событий они смогут обеспечить жителей страны пшеницей, гречихой и другими культурами, и надеются получить в этом году рекордную прибыль.

Маски для трактористов

Из-за ранней весны аграрии Алтайского края приступили к севу кормовых, зерновых и зернобобовых культур на 10 дней раньше, чем обычно. Сейчас работа на полях уже в самом разгаре.

Но главной особенностью нынешней посевной крестьяне называют не раннюю весну, а то, что из-за коронавируса вынуждены работать в новых условиях.

Например, трактористы работают в масках. Даже в жару. Все помещения, где находятся сотрудники организаций, каждые два часа обрабатывают дезинфицирующими препаратами. В полях никакого больше массового скопления работников не допускается. В любое здание можно войти, только предварительно обработав руки антисептиком.

Люди понимают необходимость этих мер и соблюдают их. Даже механизаторы работают в поле изолированно, стараются лишний раз не общаться друг с другом, а в хозяйствах сотрудникам регулярно измеряют температуру, рассказал amic.ru руководитель районного органа управления УПК Целинного района Геннадий Гилев. Однако на темпах посевной кампании ограничительные меры никак не отражаются.

Для работников сельского хозяйства даже границы между регионами по-прежнему открыты. Опять же, при условии соблюдения необходимых санитарных мер.

Бывают ситуации, когда большегрузные автомобили должны возить продовольствие в соседние регионы Сибири.

"У нас машина ездит каждую неделю в Кемерово. После поездки, согласно принятым нормам, руководитель хозяйства должен отправить водителя домой на две недели. Но где столько водителей взять, чтобы отгрузки не сорвать? Обратились в региональный Минсельхоз и Роспотребнадзор и нам дали пояснение, что на перевозки продовольствия эти правила не распространяются", – рассказал Гилев.

Режим повышенной готовности соблюдают и в Косихинском районе. Как сообщил amiс.ru известный фермер Анатолий Иванов, у него в хозяйстве сейчас около 40 сотрудников, которые стараются выполнять все правила и не контактировать друг с другом без особой необходимости. Иванов также уверен, что никакой вирус и никакие другие напасти не помешают ему завершить работы в срок.

"Нынешняя посевная у меня уже 28-я в жизни. И ни погодные условия, ни экономические трудности в стране или крае или какие другие не помешали завершать все работы в срок. И сейчас тоже все вовремя сделаем", – сказал фермер.

"Нам бы дождика"

С опережением графика идут работы и в СПК "Знамя Родины". Волнует крестьян только погода. Опасаются, как бы столь ранняя и жаркая весна не принесла с собой засуху. "Нам бы дождика", – вздыхает председатель СПК Владимир Попов.

Впрочем, пока еще особо аграрии не переживают: в нынешнем году погода благоволит сельскому хозяйству. Снега в большинстве районов края было много, вода ушла в грунт. И пока в земле достаточно влаги, что позволяет надеяться на хороший урожай. А с ним и на хорошую прибыль.

Цены стабилизировались

Начальник управления сельского хозяйства Целинного района Геннадий Гилев уверяет: гречихи и пшеницы, выращенной на Алтае, хватит на всех. А если сохранится спрос на гречиху алтайского производства, это будет большим плюсом для аграриев.

В этом году выросли цены и на алтайское зерно и крестьяне рассчитывают, что они продержатся подольше.

"Действительно, цены на сельхозпродукцию поднялись и они стали такими же, как и в европейской части страны, тенденция началась с конца прошлого года. В отрасли ценовая ситуация нестабильная постоянно, поэтому возможны колебания. А нам нужна уверенность в завтрашнем дне. Чтобы крестьянин мог заранее подсчитать, учитывая стабильные цены, какую прибыль получит и, в свою очередь, мог планировать техническое перевооружение, модернизацию, формировать запасы минудобрений, средств защиты растений и других материально-технических ресурсов. Сейчас без кредитных средств аграрии обходиться не могут", – говорит Геннадий Гилев.

Анатолий Иванов уверен, что у алтайских аграриев есть хорошая возможность заработать, если при таком же высоком курсе доллара экспортировать нашу пшеницу за границу. Впрочем, по его мнению, будет спрос на алтайское зерно и внутри страны:

"Мы смотрим, что такие регионы, как Краснодар и Ставрополь уже серьезно пострадали от заморозков. У них не будет такого высокого урожая, как обычно. У нас пока погода в целом радует. Цены на зерно в этом году будут высокими. Они и в прошлом году были отличными. В этих реалиях у Алтайского края открывается прекрасная перспектива", – пояснил фермер.

Помощь государства

В условиях пандемии не остались алтайские крестьяне и без поддержки государства. Фермер Анатолий Иванов рассказывает, что в этом году посевная идет по плану еще и благодаря тому, что все кредиты для аграриев края были доведены в срок и по выгодной ставке – 2,3%. По словам Иванова, сейчас на уровне Минсельхоза существует несколько мер поддержки отрасли, которые оказались весьма эффективными в период кризиса.

Тем не менее в этом году фермеру пришлось отказаться от покупки иностранной сельхозтехники, которая значительно подорожала из-за роста доллара.

Что в этом году посеют в Алтайском крае?

В нынешнем году площади посевов будут на уровне 5,2 миллиона гектаров, что на уровне прошлогодних показателей. Из них на 90 тыс. гектаров будет больше зерновых культур. На 100 тыс. га будет больше гречихи. Технические культуры аграрии посеют на площади 1,1 миллиона гектаров, из них 185 тысяч отдадут под рапс, 180 тысяч – под сою и 89 тысяч – под лен-кудряш.

По состоянию на 14 мая, в Алтайском крае посеяно 1,737 млн га (39%) яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 991 тыс. га (33%), подсолнечника – 436 тыс. га (64%), кормовых культур – 99 тыс. га (33%). Завершилась посевная сахарной свеклы. Ее посеяли на 23,5 тыс. га.

Параллельно с посевными работами ведется подкормка озимых культур и многолетних трав.