Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24" с осторожностью заявила, что в России идет лишь незначительный прирост новых случаев заражения COVID-19.

Каждый день с начала мая число новых выявленных больных держится на отметке 10-11 тысяч человек. Это и есть то самое плато — стабилизация роста больных, которого ждут в стране? Такой спад в России предсказывают уже больше месяца, и мы решили вспомнить, кто и на когда прогнозировал начало стабилизации ситуации.