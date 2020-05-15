Возможность снятия ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали на очередном заседании регионального оперативного штаба. Его провел губернатор Виктор Томенко.

По результатам обсуждения принято решение, что послабления ограничительных мер вводить еще рано.

"Сложившийся разумный баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора, позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе и, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, сохранять один самых низких показателей летальности в Сибири", — констатировали в правительстве Алтайского края.

Решение поддержали эпидеомологи, которые считают, что снятие части профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции могут негативно сказаться на заболеваемости. Аналогичной позиции придерживаются и в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей, не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия", — подчеркнула глава ведомства Ирина Пащенко.

Вопрос о смягчении ограничений снова рассмотрят на следующей неделе. Решение будет зависеть о числа новых случаев заболевания COVID-19.



