Два новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 71.

"Коронавирус подтвердился у 47-летнего и 14-летнего жителей Горно-Алтайска – родственников заболевшей, выявленной вчера, 14 мая, с которой они контактировали. У обоих – кашель и температура", – уточнили в оперативном штабе.

При этом выздоровели еще четыре пациента – жители Майминского, Шебалинского и Онгудайского районов, а также вахтовик, прибывший из Томской области. Таким образом, из больниц выписали уже 34 человека.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Также режим самоизоляции в регионе продлен до особого распоряжения. Деятельность туристических баз, гостиниц, детских лагерей и иных коллективных средств размещения приостановлена до 1 июня.