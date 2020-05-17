Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС о том, что коронавирусом можно заразиться через пачку чипсов.
"Если разные люди (едят из пачки) и кто-то из них имеет на руках этот вирус, то перенесет на всех. Это все равно, что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются. Вы тогда получаете такое заражение", – цитирует врача телеканал РЕН ТВ.
Он подчеркнул, что это касается только людей, которые не живут вместе. Совместно проживающие люди и без того постоянно контактируют друг с другом.
Комментарии
Вирусолог рассказал...Да ладно...
Адекватным людям это подсказывает здравый смысл,не?
кто-то из них имеет на руках этот вирус
А пить на троих из горлА из одной бутылки...
Имя
У адекватных людей всегда во время еды только своя тарелка, ложка, вилка и кружка. Адекватный человек не лезет своей ложкой в общую ВАЗу или кастрюлю.
Ну в смысле салатник)))