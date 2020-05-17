За последние сутки в России выявили 9 709 заболевших коронавирусом, а общее число заразившихся выросло до 281 752 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Москве – 3855, Подмосковье – 907, Петербурге – 451 и Нижегородской области – 281.

Также за сутки зафиксировали еще 94 летальных исхода, а всего в стране от осложнений, вызванных инфекцией, скончался 2 631 человек. Выздоровели при этом 67 373 пациента. Из них 4 207 – за последние сутки.

Как уже писал amic.ru, в Алтайском крае в воскресенье, 17 мая, выявили 40 новых случаев заражения COVID-19, а общее количество заболеваний выросло до 925. Всего в регионе излечилось 458 пациентов, четверо скончались.