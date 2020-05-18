Алтайкрайстат опубликовал информацию о потребительских ценах на бензин по состоянию на апрель 2020 года. В разных городах цены на топливо отличаются.

В целом стоимость бензина в апреле 2020 года снизилась на 1,8%, а за период с января по апрель – на 2%. Дизельное топливо в свою очередь подешевело с начала года на 2,6%, а за апрель – на 1,8%.

Средняя по Алтайскому краю стоимость литра топлива АИ-92 – 40,06 рубля, АИ-95 – 42,28 рубля, АИ-98 – 49,15, дизельное топливо – 46,71 рубля.

Самый дешевый бензин продавался в Бийске (АИ-92 – 39,78 рубля), в Барнауле литр топлива стоил дороже, но всего на две копейки. Дизельное топливо также меньше всего стоило в Бийске, а вот "девяносто восьмой" выгоднее покупать в Барнауле.