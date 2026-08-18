В Esteo Центре "Альбион-Моторс" появился шестиместный гибрид Exlantix ET8
Внедорожник оснащен панорамной крышей, качественной аудиосистемой на 23 динамика, имеет запас хода свыше 1100 км
18 августа 2026, 10:07, ИА Амител erid: 2W5zFHaRYuF
В Барнауле появился новый полноразмерный гибридный внедорожник Exlantix ET8 ("Экслантикс ИТи8"). Продажи модели стартовали в официальном дилерском центре Esteo ("Эстео") "Альбион-Моторс" в Барнауле и Новосибирске. Оформить заказ также можно через онлайн-сервисы марки.
Для покупателей действует программа господдержки — размер фиксированной выгоды по ней составит 925 тыс. рублей.
Какой двигатель и запас хода у Exlantix ET8?
Гибридная установка Exlantix ET8 развивает 469 л.с. и 634 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,4 секунды. Общий запас хода превышает 1100 км, а на одной электротяге автомобиль способен пройти до 180 км.
Тяговая батарея емкостью 40 кВт поддерживает зарядку переменным током и быструю зарядку постоянным током мощностью до 75 кВт. Последовательная гибридная система может поддерживать уровень заряда аккумулятора во время движения, поэтому автомобиль рассчитан в том числе на продолжительные поездки.
Автомобиль рассчитан на шесть человек и сочетает просторный трехрядный салон с последовательной гибридной системой REEV ("АрИИВи"). Сиденья первого и второго рядов получили подогрев, вентиляцию, массаж и электрические регулировки. Для пассажиров второго ряда предусмотрены режим Zero Gravity ("Зеро Гравити") и выдвижная оттоманка.
На третьем ряду доступны электрическая регулировка спинок, подогрев, отдельные дефлекторы климат-контроля и USB Type-C ("ЮЭсБи Тайп-Си"). Если сложить задний ряд, объем багажника увеличится до 1835 литров.
Что в салоне Exlantix ET8?
В оснащение входят панорамная крыша с электрическими шторками, потолочный экран диагональю 15,6 дюйма, бокс с функциями охлаждения и подогрева, а также трехзонный климат-контроль. Система умеет очищать и ионизировать воздух. Для российских условий предусмотрен полный зимний пакет.
Главный экран мультимедийной системы имеет диагональ 30 дюймов. Она поддерживает передачу контента со смартфона и работу встроенной точки вай-фай. Для гаджетов предусмотрели две беспроводные зарядки.
Качественная аудиосистема получила 23 динамика и сабвуфер. Один из динамиков разместили в подголовнике водительского кресла.
В автомобиле установили 10 подушек безопасности, а кузов на 88% состоит из высокопрочной стали. Электронные помощники включают адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение, удержание автомобиля в полосе, контроль слепых зон, автоматическую и дистанционную парковку.
Где купить Exlantix ET8 в Барнауле и сколько он стоит?
Рекомендованная розничная цена Exlantix ET8 составляет 7 490 000 рублей. Купить внедорожник можно в официальном дилерском центре Esteo "Альбион-Моторс" в Барнауле и Новосибирске или заказать через сервис бренда.
Esteo вышел на российский рынок в апреле 2026 года в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo ("Дифиту"). В линейку марки входят автомобили на новых источниках энергии NEV ("ЭнИВи") и модели с двигателями внутреннего сгорания.
"Альбион-Моторс"
Адрес в Барнауле: пр. Калинина, 15е
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Тел.: +7 (383) 388-74-03
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10:12:33 18-08-2026
Неееееееее....
11:15:02 18-08-2026
В Китае цена от 2,5 млн начинается, а у нас всего от 7
11:24:54 18-08-2026
Какая хорошая машина, продам свой мерседес и куплю китайца.
12:01:22 18-08-2026
Гость (11:24:54 18-08-2026) Какая хорошая машина, продам свой мерседес и куплю китайца.... У тебя есть Мерседес? 🤔
13:18:03 18-08-2026
40квт батарея за почти 8 млн?! Вы серьезно??? 🤣🤣🤣
19:00:31 18-08-2026
Зачем внедорожнику музыка с 23-мя динамиками? Девок возле ТЦ смущать хорошим звуком?
"В автомобиле установили 10 подушек безопасности, а кузов на 88% состоит из высокопрочной стали. Электронные помощники включают адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение, удержание автомобиля в полосе, контроль слепых зон, автоматическую и дистанционную парковку."---------- А про внедорожные возможности ни слова почему то...