В Esteo Центре "Альбион-Моторс" появился шестиместный гибрид Exlantix ET8

Внедорожник оснащен панорамной крышей, качественной аудиосистемой на 23 динамика, имеет запас хода свыше 1100 км

18 августа 2026, 10:07, ИА Амител erid: 2W5zFHaRYuF

Exlantix ET8 / Иллюстрация предоставлена автосалоном "Альбион-Моторс"

В Барнауле появился новый полноразмерный гибридный внедорожник Exlantix ET8 ("Экслантикс ИТи8"). Продажи модели стартовали в официальном дилерском центре Esteo ("Эстео") "Альбион-Моторс" в Барнауле и Новосибирске. Оформить заказ также можно через онлайн-сервисы марки.

Для покупателей действует программа господдержки — размер фиксированной выгоды по ней составит 925 тыс. рублей.

Какой двигатель и запас хода у Exlantix ET8?

Гибридная установка Exlantix ET8 развивает 469 л.с. и 634 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,4 секунды. Общий запас хода превышает 1100 км, а на одной электротяге автомобиль способен пройти до 180 км.

Тяговая батарея емкостью 40 кВт поддерживает зарядку переменным током и быструю зарядку постоянным током мощностью до 75 кВт. Последовательная гибридная система может поддерживать уровень заряда аккумулятора во время движения, поэтому автомобиль рассчитан в том числе на продолжительные поездки.

Автомобиль рассчитан на шесть человек и сочетает просторный трехрядный салон с последовательной гибридной системой REEV ("АрИИВи"). Сиденья первого и второго рядов получили подогрев, вентиляцию, массаж и электрические регулировки. Для пассажиров второго ряда предусмотрены режим Zero Gravity ("Зеро Гравити") и выдвижная оттоманка.

На третьем ряду доступны электрическая регулировка спинок, подогрев, отдельные дефлекторы климат-контроля и USB Type-C ("ЮЭсБи Тайп-Си"). Если сложить задний ряд, объем багажника увеличится до 1835 литров.

Салон Exlantix ET8 / Иллюстрация предоставлена автосалоном "Альбион-Моторс"

Что в салоне Exlantix ET8?

В оснащение входят панорамная крыша с электрическими шторками, потолочный экран диагональю 15,6 дюйма, бокс с функциями охлаждения и подогрева, а также трехзонный климат-контроль. Система умеет очищать и ионизировать воздух. Для российских условий предусмотрен полный зимний пакет.

Главный экран мультимедийной системы имеет диагональ 30 дюймов. Она поддерживает передачу контента со смартфона и работу встроенной точки вай-фай. Для гаджетов предусмотрели две беспроводные зарядки.

Качественная аудиосистема получила 23 динамика и сабвуфер. Один из динамиков разместили в подголовнике водительского кресла.

В автомобиле установили 10 подушек безопасности, а кузов на 88% состоит из высокопрочной стали. Электронные помощники включают адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение, удержание автомобиля в полосе, контроль слепых зон, автоматическую и дистанционную парковку.

Где купить Exlantix ET8 в Барнауле и сколько он стоит?

Рекомендованная розничная цена Exlantix ET8 составляет 7 490 000 рублей. Купить внедорожник можно в официальном дилерском центре Esteo "Альбион-Моторс" в Барнауле и Новосибирске или заказать через сервис бренда.

Esteo вышел на российский рынок в апреле 2026 года в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo ("Дифиту"). В линейку марки входят автомобили на новых источниках энергии NEV ("ЭнИВи") и модели с двигателями внутреннего сгорания.

"Альбион-Моторс"

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