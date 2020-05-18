Понедельник, 18 Май, 16:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,21
€ 79,13
28°

290678 +8926
Обь
374см -23


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Как в Алтайском крае бизнесмены могут оформить субсидию на зарплату работникам?

, ИА "Амител"
Какие компании могут рассчитывать на безвозмездную субсидию от государства и что для этого нужно сделать
Фото: News.myseldon.com

Фото: News.myseldon.com

Безвозмездную субсидию на выплату зарплаты сотрудникам могут получить предприятия Алтайского края наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Это одна из форм поддержки бизнеса, которая предусмотрена федеральным пакетом антикризисных мер. На данный момент в крае уже более 4500 субъектов малого и среднего бизнеса региона направили заявки для получения субсидий на выплату заработной платы работникам. Рассказываем подробно, какие компании могут рассчитывать на такую поддержку и что для этого нужно сделать.

Кому положена субсидия

Рассчитывать на государственную субсидию могут предприятия малого и среднего бизнеса в сферах, которые сильнее всех пострадали от пандемии COVID-19*. Такие компании безвозмездно получат от государства деньги на зарплаты сотрудникам в размере одного МРОТ (по 12 130 рублей) на каждого наемного рабочего.

Положена субсидия и индивидуальным предпринимателям, которые не имеют наемных сотрудников. В этом случае субсидия рассчитывается исходя из одного МРОТ на самого ИП.

*Список отраслей российской экономики, которые могут претендовать на поддержку, можно посмотреть здесь.

Как рассчитывается субсидия

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ. При этом субсидия выплачивается, даже если сотрудник работал неполный день.

Количество работников получателя субсидии определяет налоговая служба на основании данных, полученных от Пенсионного фонда России. Поэтому обязательно каждый месяц предприятию необходимо сдавать отчетность по форме СЗВ-М, то есть сообщать данные об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март нужно было сдать до 15 апреля, за апрель – до 15 мая.

Как и когда подать заявление на субсидию

Заявления о безвозмездной государственной субсидии от руководителей предприятий принимают через сайт Федеральной налоговой службы уже с 1 мая 2020 года. Подать заявление можно в электронном виде через свой личный кабинет, а бумажное заявление – направить по почте или через боксы в свою налоговую инспекцию с 6 мая.

Для получения субсидии за апрель 2020 года необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня.

Для выплаты субсидий за май заявления будут принимать с 1 июня до 1 июля.

Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом, подать заявление нужно в налоговый орган по месту жительства

Каковы условия для получения субсидии

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, основными условиями для получения субсидии являются:

  1. Включение субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;

  2. Отнесение к наиболее пострадавшим отраслям по основному виду деятельности; отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства;

  3. Отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, которая по состоянию на 1 марта превышает три тысячи рублей (без учета пеней и штрафов);

  4. Количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от числа сотрудников за март.

Когда начнутся выплаты

Выплаты на счета предпринимателей будут поступать через федеральное казначейство в течение трех рабочих дней после получения реестра от ФНС. Отметим, субсидии никакими налогами не облагаются.

Важно: На данный момент только 68% представителей малого и среднего бизнеса в Алтайском крае подали в пенсионный фонд сведения о работниках, сообщил во время пресс-конференции управляющий отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю Борис Трофимов. Он подчеркнул, что одним из условий получения безвозмездной субсидии на выплату зарплаты сотрудникам компаний, является своевременная сдача отчетности в ПФР.

Как еще помогают предпринимателям в Алтайском крае?

Добавим, в Алтайском крае действуют и региональные меры поддержки бизнеса. Как сообщил Александр Евстигнеев, начальник Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, для пострадавших отраслей созданы новые кредитные продукты под 3%, принимаются решения по отсрочке и переносу уплаты по действующим займам, снижены страховые взносы, действует отсрочка по оплате налогов. Алтайским магазинам и общепиту на год бесплатно продлили лицензии на продажу алкоголя.

А региональная гарантийная организация (РГО) ввела новый продукт, практически обнулив платежи по тарифу за предоставление гарантийной поддержки. "Если предприятию не хватает собственных средств или имущества для обеспечения займов в банковских структурах, мы можем предоставить соответствующее поручительство", – добавил Евстигнеев.

Также в крае предприятия освободили от всех видов проверок (за исключением проверок Роспотребнадзора, который следит за тем, что компании соблюдали меры профилактики в связи с коронавирусом).

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
16:20
Без шопинга никуда. Барнаульцы вошли в число самых активных покупателей 0
16:08
Предприниматели назвали самые пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли 0
15:55
Почти тысячу квартир могут не сдать вовремя в Барнауле 0
15:42
Власти рассказали, при каких условиях заработают алтайские санатории 2
15:29
Число больных коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам 0
15:19
Как в Алтайском крае бизнесмены могут оформить субсидию на зарплату работникам? 0
15:05
Карантинный рейс. Из Барнаула до Телецкого теперь можно доехать на автобусе 3
14:45
Шахматисты собрали три миллиона рублей для ковидного госпиталя в Барнауле 1
14:30
С пользой для тела. Спрос на велосипеды резко вырос в Барнауле 5
14:19
В Алтайском крае один ребенок с COVID-19 находится в тяжелом состоянии 4
14:03
Алтайские браконьеры сачком наловили цист рачка артемии на семь миллионов рублей 5
13:50
Салоны красоты и рестораны в Алтайском крае пока не откроются 7
13:43
Министр рассказал, сколько медиков заразилось коронавирусом в Алтайском крае 6
13:36
Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса 10
13:30
Полиция проверяет факт распространения адресов заболевших COVID-19 в Барнауле 72
13:25
Майские праздники сказались на росте заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае 24
13:15
Движение по обновленной части Чуйского тракта откроется уже в мае 0
13:02
Первые в Сибири. На Алтае будут обучать гидов-переводчиков для туриндустрии 5
12:50
Ждать недолго. В мэрии рассказали, когда в Барнауле может начаться купальный сезон 5
12:39
Жительница Алтайского края получила материнский капитал на несуществующего ребенка 1
12:27
Троица в 2020 году: какого числа и как подготовиться к празднику 3
12:13
Алтайский край оказался в конце списка по количеству построенного жилья 0
12:01
"Полярная звезда". В Барнауле строится дом комфорт-класса по доступной цене
Жилой комплекс расположен в самом центре города
11:45
"Чуть не ударился головой". В Барнауле дорожный знак поставили на остановке 19
11:30
Подросток утонул в Алтайском крае 8
11:17
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к тысяче 34
11:14
Бензин в Алтайском крае подешевел 2
11:01
Свое отслужили. Где выгодно поменять летние шины в Барнауле 1
10:54
Никас Сафронов порезал палец о банку шпрот и получил за это 320 тысяч долларов 0
10:44
Горячее водоснабжение отключают еще на шести улицах Барнаула 1
10:31
Алтайские военные будут бороться с COVID-19 на крупнейшем золотодобывающем комбинате 3
10:16
Трассу до Телецкого озера на Алтае передали Росавтодору и готовят к ремонту 7
10:04
Под гарантией. Алтайские предприниматели стали брать кредиты в три раза чаще 3
09:56
В России снизится размер выплат ежемесячной пенсии 20
09:42
Министр образования Алтайского края рассказал, как школьники будут сдавать ЕГЭ 3
09:30
В Горном Алтае коронавирусом заразились еще два человека 1
09:15
Стало известно, кого будут вакцинировать от COVID-19 в России в первую очередь 16
09:00
Сработало сарафанное радио. Россияне поверили в закон о банкротстве физлиц 10
08:33
Вирусолог оценил шансы заболеть коронавирусом в магазине 5
08:15
Стало известно, как будет выглядеть барнаульский центр детской хирурги и урологии 0
08:02
В Барнауле будут готовить программистов и дизайнеров с нуля 10
07:48
Лосята родились в барнаульском зоопарке. Видео 0
07:33
Хотели как лучше. Застройщики Барнаула опасаются закона, который должен их защищать 7
07:17
Три российских бизнесмена вошли в топ-20 самых богатых жителей Великобритании 22
07:01
Для котиков, собачек и хомяков. Как заказать товары для питомцев с доставкой на дом 0
06:42
Художница из Южной Кореи создает удивительные иллюзии с помощью боди-арта 6
06:22
Кому трактор? Как государство помогает алтайским аграриям в условиях коронавируса 1
06:01
Пасмурно, но жарко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 мая 0
23:38
Барнаульский водоканал обеспечит водой еще семь поселков 0
23:01
Новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:53
Предпринимателя из Барнаула обманули с авиабилетом 2
22:17
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом 3
21:50
Губернатор Кузбасса разрешил открыть летние кафе, но не везде 0
21:21
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией 15
20:46
Любовь Успенская рассказала о смерти близких от коронавируса 0
20:18
Штормовое предупреждение на три дня передали в Алтайском крае 0
19:42
"Виновник убежал бегом". Три иномарки столкнулись в Барнауле 3
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 49 2
18:51
В России отменили ЕГЭ по базовой математике в 2020 году 1
18:27
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации по коронавирусу 6
17:58
Дважды наказана. Сбитая грузовиком жительница Алтая заплатит штраф 5
17:30
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о больных COVID-19 4
16:59
Алтайская сельчанка рассказала, как переболела коронавирусом 10
16:23
В Заринске мотоциклист попал в жесткое ДТП и остался жив 1
15:55
"Это как ужасные татуировки". Барнаульцы возмущены граффити на стенах жилых домов 19
15:28
Более 9,7 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в России 6
14:55
Ксения Собчак намерена приехать на Алтай 30
14:29
Улицу Попова затопило в Барнауле после дождя 16
13:59
Эпидемиолог не исключает новые волны COVID-19 в России 6
13:35
Из Барнаула в Омск и Красноярск начнут летать самолеты 5
12:57
Алтайский танцор из клипа Little Big попал в Forbes 9
12:29
ДТП с участием кроссовера и троллейбуса произошло в Барнауле 2
11:53
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 8
11:24
Эксперт рассказал, как повысить качество работы смартфона 10
10:51
Барнаульцы нашли необычную змею рядом с жилыми домами 7
10:22
Путин заявил о наличии уникального оружия у России, которого нет ни у кого в мире 24
09:47
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Барнауле. Фото 16
09:13
Из-за коронавируса в России появились автокинотеатры 3
08:45
Вирусолог рассказал о возможности заразиться коронавирусом через чипсы 7
08:10
Таиланд в четвертый раз продлил временный запрет на авиаперелеты 0
07:53
Ждать осталось недолго. В России анонсировали вакцину от коронавируса 11
07:13
Жители алтайского села рассказали об "экологической катастрофе" из-за свалки 4
06:45
В Сайлюгемском парке насчитали 21 особь снежного барса 1
06:07
Очень и очень жарко. О погоде в Алтайском крае 17 мая 0
23:47
Четыре патруля полиции в Харькове задерживали ребенка с игрушечным автоматом 21
23:13
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Алтай 0
23:07
Пешеходный мост восстановят на улице Фурманова в Барнауле 0
22:42
Жительница Пермского края три года прожила с "мужским" паспортом 4
22:15
Правительство утвердило порядок выплат компенсаций для медиков 1
21:46
Житель Республики Алтай убил собутыльника за оскорбление ветеранов Афганистана 3
21:28
Протоиерея Дмитрия Смирнова, который называл коронавирус полезным, подключили к ИВЛ 11
20:43
Опасное помещение за 3 млн построили на территории детского лагеря на Алтае 0
20:09
"И это закончится". Алтайские медсестры рассказали, каково это, бороться с пандемией 1
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 48 0
19:06
Мусорный полигон загорелся рядом с алтайским селом 0
18:54
СК установил личности тех, кто разместил фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 9
18:09
Почти четыре тысячи человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае 5
17:41
Полчаса на тушение. В частном секторе Барнаула загорелся жилой дом 0
17:06
Из-за ремонтных работ в Барнауле для проезда закрыли улицу Фурманова 1
16:42
Регионам поручили сохранять режим самоизоляции для людей старше 65 4
16:03
За сутки в России коронавирусом заболели еще девять тысяч человек 2
15:41
Оперштаб рассказал, где в Бийске и Рубцовске продают защитные маски 2
15:09
Дешевле сдать. В МВД рассказали, что ждет россиян при отказе от теста на коронавирус 15
14:44
Руководство "Кучуксульфата" прокомментировало информацию о вспышке COVID на заводе 3
14:10
В Алтайском крае тракторист снес опору ЛЭП и оставил без света полторы тысячи человек 2
13:41
Обыски прошли в квартирах сотрудников алтайской нефтяной компании 2
13:16
ДТП с участием такси произошло в центре Барнаула 0
12:39
В Бийске объяснили отсутствие масок на чиновниках во время проверок 8
12:37
Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
12:10
Еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка COVID-19 3
11:43
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 885 42
11:06
Алтайский край занял последнее место в Сибири по приросту заболевших COVID-19 2
10:42
Поисковики ищут родственников алтайского солдата, погибшего под Тверью 0
10:15
"Путинские" 5 тысяч рублей на ребенка. Кто может получить и как это сделать? 2
09:51
Жалобу на "нечестный" аукцион от барнаульской компании отклонили в челябинском УФАС 2
09:08
Первый триллионер может появиться раньше, чем ожидали 1
08:39
Бразильский эколог предрек новую пандемию из-за вырубки лесов 3
08:08
Где расширят Чуйский тракт до четырех полос и сколько на это потратят миллиардов 18

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.