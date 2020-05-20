В Алтайском крае вслед за масочным режимом могут ввести и перчаточный. Об этом в середине мая говорили представители Роспотребнадзора. Правда, разговорами пока все и закончилось – официально о перчаточном режиме руководство региона не сообщает (еще бы, ведь и масочный режим у нас почти никто не соблюдает).
Но на всякий случай мы в нашей инфографике решили заранее рассказать и показать, как правильно надевать, носить и снимать перчатки. Вдруг перчаточный режим в Алтайском крае все-таки введут (почему бы и нет – ведь число зараженных в Алтайском крае уже перевалило за 1000 человек).
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Комментарии
Маски, перчатки, а глаза открыты, инфекция попадает через слизистую, короче мозги надо правителям коих у них нет, т.е. есть но мыслят они в другую сторону, как запретить и побольше бабла отжать у народа ни дав при этом ни копейки. Вон Китай, новый виток вируса и сразу жесткий карантин, а не обнуленного недокарантин.
Везде пишут, что не смогли вырастить культуру с твердых предметов, знакомый врач говорит, что хотел бы посмотреть на человека, способного заразиться вирусом через кожу рук