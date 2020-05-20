Региональный оперативный штаб проинформировал о смерти шестого пациента с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае.

Умер житель Славгорода 1956 года рождения. Его состояние было осложнено хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.

"Врачи госпиталя городской больницы № 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли", – рассказали в оперштабе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе подтвердили 40 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число зараженных достигло 1054 человек.