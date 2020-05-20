Региональный оперативный штаб проинформировал о смерти шестого пациента с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае.
Умер житель Славгорода 1956 года рождения. Его состояние было осложнено хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.
"Врачи госпиталя городской больницы № 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли", – рассказали в оперштабе.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе подтвердили 40 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число зараженных достигло 1054 человек.
Комментарии
529 выздоровело, 6 умерло, это пока лучше, чем в целом по России
У него была инвалидность? Если нет, не сочиняйте про хронические заболевания.
20.05.2020 13:00
гость
529 выздоровело, 6 умерло, это пока лучше, чем в целом по России
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Если учитывать, что 500 были бессимптомными и не болели, то очень радует, что они "выздоровели"
Его состояние было осложнено хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.
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А разве в России есть люди старше 60 лет без хронических заболеваний? Есть недообследованные. Так зачем каждый раз писать про хронические заболевания? Ясно, что если возраст +60, значит они уже есть, поэтому все старше 60 в зоне риска.
20.05.2020 13:03
- гость -
Если учитывать, что 500 были бессимптомными и не болели, то очень радует, что они "выздоровели"
Ну если учитывать, что у них был вирус, а теперь его нет, то это хорошо. Они победили вирус, в отличии от шестерых. Пока шестерых
И что, что 60 лет? Инвалидность не давалии, значит ничего серьёзного не находили.
какой пожилой? Он еще до пенсионного возраста не дожил! Выходит, как работать - так молодой, а как умирать - старый?
"У него была инвалидность? Если нет, не сочиняйте про хронические заболевания."
какая связь? Если у человека нет оформленной инвалидности, это по-вашему значит что он здоров как бык?