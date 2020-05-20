В Алтайском крае напомнили, кому можно пересекать границу во время пандемии

С 18 марта 2020 года до особого распоряжения ограничено пересечение государственной границы Российской Федерации. Запрет действует как на жителей России, так и на иностранных граждан.

Исключения составляют следующие категории людей:

аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, должностные лица Постоянного Комитета Союзного государства, а также члены семей указанных лиц;

водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения;

экипажи воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, персонала, определенного международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта;

сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи;

члены официальных делегаций;

лица, имеющие дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также обыкновенные частные визы, выданные по решению МИД России;

лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска без выхода за их пределы;

граждане России и иностранные граждане государств, в отношениях с которыми у Российской Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках граждан в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, а также свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства;

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации;

граждане России, имеющие также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания;

иностранные граждане, являющиеся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию, при условии предъявления действительных документов и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства;

иностранные граждане, являющиеся участниками и членами семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых в Российской Федерации в этом качестве, и свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На территории Алтайского края действуют только три пункта пропуска: Веселоярск (Рубцовский район), Михайловка (Третьяковский район) и Кулунда (Кулундинский район).

В пограничном управлении ФСБ отметили, что ограничение на передвижения действует до улучшения эпидемиологической ситуации, пишет официальный сайт Алтайского края.