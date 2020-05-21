Очередной фейк о коронавирусе распространяют в Республике Алтай

В Республике Алтай распространили новый фейк, связанный с коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Издание "Листок" опубликовало информацию о якобы неготовности медицинских учреждений Горно-Алтайска и Майминского района к приему новых пациентов с коронавирусом. В республиканском оперштабе эту информацию опровергли, заявив, что речи о переполненности больниц в регионе не идет.
"Из 112 организованных на данный момент коек (что превышает расчетную потребность Республики Алтай) сегодня занято только 55. Таким образом, свободный коечный фонд составляет 50%. В ближайшее время количество мест в учреждениях здравоохранения будет увеличено в два раза и составит 220 коек", – сказано в сообщении.
В оперштабе подчеркнули, что в Республике Алтай не зарегистрировано пациентов с тяжелым течением COVID-19, а все аппараты ИВЛ готовы к работе, хотя необходимости в их использовании пока нет. Кроме того, Майминская районная больница также готова к приему зараженных, однако сейчас пациенты проходят лечение в Горно-Алтайске.
По последним данным, в Республике Алтай заражение коронавирусом зафиксировано у 92 человек. 37 из них уже выздоровели, а еще четверо – ожидают выписки.
Комментарии
а почему мы должны верить что это не фейк
Заявления о переполненном госпитале в Горном Алтае оказались неправдой
Прикольно, а фей распространяют те, кто на самоизоляции хотят подольше посидеть? В чем смысл?
А мясниковские "кому положено те умрут" это не фейк!?
все кругом фейк
как говорится - не верь глазам своим
В чем смысл фейка о переполненных больницах, желание поддержать ограничения?
Если он очередной, то где предыдущие? Упомянули бы, оценили бы масштабы вражеского навета.