Россиянам предсказали череду повторных волн карантина до 2021 года

Эксперты предсказали России череду повторных волн эпидемии COVID-19 и введений карантина, которые будут происходить вплоть до 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Boston Consulting Group.

Аналитики представили четыре сценария развития ситуации с коронавирусом и влияния пандемии на экономику. По наиболее вероятному варианту до изобретения вакцины в стране пройдет ряд повторных введений ограничений из-за вспышек инфекции, которые приведут к падению ВВП на 10%.

При самом благоприятном раскладе кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП при этом снизится лишь на 5%. По другому прогнозу кризис затянется, что приведет к остановке промышленности. В данном случае экономика потеряет порядка 10-15%.

Самым пессимистичным является сценарий многолетней рецессии мировой экономики, однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.