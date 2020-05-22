Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса, которая начнется осенью

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания заявил, что вторая волна коронавируса в России начнется осенью. Предположительно, с октября по ноябрь, пишет "Ъ".

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят присутствующие здесь специалисты и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью", – сказал президент.

Ранее amic.ru писал о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о вероятном повышении уровня смертности от коронавируса в России в мае. Эти выводы были сделаны исходя из последних данных.