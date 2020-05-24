Испания летом откроет границы для туристов

Премьер-министр Испании объявил о том, что, несмотря на коронавирус, страна этим летом примет туристов из-за рубежа, сообщает Meduza.
По его словам, страна откроет границы в июле, в связи с чем иностранцам уже можно начинать планировать отпуск.
Педро Санчес напомнил, что государство ежегодно принимает по 80 миллионов гостей из других стран.
Также он уточнил, что вскоре продолжится чемпионат Испании по футболу. Игры должны возобновиться с 8 июня.
В Испании к 23 мая зафиксировали 235 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране COVID-19 заболели 466 человек, а умерли 50 человек. Всего с начала эпидемии в стране число умерших от болезни в государстве составило 28 678 человек.
Комментарии
Гусилетово и Горный открыли бы в июле.
В Горном очень ждут туристов из края. Особенно после того, как жители 22 региона занесли ковид в чистую РА.
10:03
- гость -
В Горном очень ждут туристов из края. Особенно после того, как жители 22 региона занесли
Ну точно, ведь в РА отдыхают исключительно барнаульцы. Самому то не смешно? Или ты не проезжал по Чуйскому тракту в пт, вс? В себя то приди, наркоман.
Паникеры, заварите себе двери и отключите интернет. Задолбали, чесслово!
В Горном очень ждут туристов из края. Особенно после того, как жители 22 региона занесли ковид в чистую РА.
Очень ждут. Три-четыре месяца туризма весь год кормят
Гречки накупили? Варите.
Хорошо в Испании.Ценности европейский-и футбол и туризм-свято блюдят.
24.05.2020 10:16
- гость -
Ну точно, ведь в РА отдыхают исключительно барнаульцы. Самому то не смешно? Или ты не проезжал по Чуйскому тракту в пт, вс?
И не собираюсь ездить по Чуйскому тракту. Там исключительно нарушители режима повышенной готовности. Кто ничего не боиться, тот с большой вероятностью заражен ковидом. В Республике уже сотня своих. Им завоз нужен?
Да, в Испании хорошо. Жаль, виза пропадет....
Да, в Испании хорошо. Жаль, виза пропадет....
24.05.2020 10:25
Пионер
Очень ждут. Три-четыре месяца туризма весь год кормят
2 недели обсерватора. Потом может быть ковидный госпиталь.
24.05.2020 10:16
- гость -
наркоман.
Конечно, приятного мало, если ты наркоман. Твои мама и папа тоже, скорее всего наркоманы.
Они едут, они едут за ковидом, за ковидом и за запахом сосны...
2 недели обсерватора. Потом может быть ковидный госпиталь.
справка. что можешь работать - и чудо!! нет никакого обсерватора. Ковидный госпиталь с равными шансами может быть и здесь. Вы со своей паникой совсем öбнулись уже. Вся страна уже живет, работает.