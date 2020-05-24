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Испания летом откроет границы для туристов

, ИА "Амител"
Премьер-министр Педро Санчес назвал дату начала турсезона
Фото: Traveling.by

Фото: Traveling.by

Премьер-министр Испании объявил о том, что, несмотря на коронавирус, страна этим летом примет туристов из-за рубежа, сообщает Meduza.

По его словам, страна откроет границы в июле, в связи с чем иностранцам уже можно начинать планировать отпуск.

Педро Санчес напомнил, что государство ежегодно принимает по 80 миллионов гостей из других стран.

Также он уточнил, что вскоре продолжится чемпионат Испании по футболу. Игры должны возобновиться с 8 июня.

В Испании к 23 мая зафиксировали 235 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране COVID-19 заболели 466 человек, а умерли 50 человек. Всего с начала эпидемии в стране число умерших от болезни в государстве составило 28 678 человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.05.2020 09:54
- гость -

Гусилетово и Горный открыли бы в июле.

24.05.2020 10:03
- гость -

В Горном очень ждут туристов из края. Особенно после того, как жители 22 региона занесли ковид в чистую РА.

24.05.2020 10:16
- гость -

10:03
- гость -
В Горном очень ждут туристов из края. Особенно после того, как жители 22 региона занесли

Ну точно, ведь в РА отдыхают исключительно барнаульцы. Самому то не смешно? Или ты не проезжал по Чуйскому тракту в пт, вс? В себя то приди, наркоман.

24.05.2020 10:20
- гость -

Паникеры, заварите себе двери и отключите интернет. Задолбали, чесслово!

24.05.2020 10:25
Пионер

В Горном очень ждут туристов из края. Особенно после того, как жители 22 региона занесли ковид в чистую РА.

Очень ждут. Три-четыре месяца туризма весь год кормят

24.05.2020 10:47
- гость -

Гречки накупили? Варите.

24.05.2020 10:50
- гость -

Хорошо в Испании.Ценности европейский-и футбол и туризм-свято блюдят.

24.05.2020 10:51
- гость -

24.05.2020 10:16
- гость -
Ну точно, ведь в РА отдыхают исключительно барнаульцы. Самому то не смешно? Или ты не проезжал по Чуйскому тракту в пт, вс?

И не собираюсь ездить по Чуйскому тракту. Там исключительно нарушители режима повышенной готовности. Кто ничего не боиться, тот с большой вероятностью заражен ковидом. В Республике уже сотня своих. Им завоз нужен?

24.05.2020 10:51
- гость -

Да, в Испании хорошо. Жаль, виза пропадет....

24.05.2020 10:51
- гость -

Да, в Испании хорошо. Жаль, виза пропадет....

24.05.2020 10:52
- гость -

24.05.2020 10:25
Пионер
Очень ждут. Три-четыре месяца туризма весь год кормят

2 недели обсерватора. Потом может быть ковидный госпиталь.

24.05.2020 10:54
- гость -

24.05.2020 10:16
- гость -
наркоман.

Конечно, приятного мало, если ты наркоман. Твои мама и папа тоже, скорее всего наркоманы.

24.05.2020 10:55
- гость -

Они едут, они едут за ковидом, за ковидом и за запахом сосны...

24.05.2020 11:01
Пионер

2 недели обсерватора. Потом может быть ковидный госпиталь.

справка. что можешь работать - и чудо!! нет никакого обсерватора. Ковидный госпиталь с равными шансами может быть и здесь. Вы со своей паникой совсем &#246;бнулись уже. Вся страна уже живет, работает.

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