Антикарантинные танцы. Новосибирцы устроили вечеринку в центре города. Видео

Жители Новосибирска вечером 23 мая устроили массовую вечеринку в центре города, сообщает "НГС".
Несмотря на режим изоляции и прирост числа заболевших коронавирусом, горожане начали собираться на площади Ленина с 22:00. Как отмечает портал, тусовщики не соблюдали дистанцию и не пользовались защитными масками.
Мероприятие вызвало возмущение местных рестораторов, которые сейчас терпят убытки из-за пандемии. Один из жителей Новосибирска отметил на видео с вечеринкой, размещенном в Instagram, мэра города и главу области. Официального ответа региональных властей на текущий момент не последовало.
Напомним, что на 24 мая в Новосибирской области выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, а с начала пандемии с подтвержденным диагнозом скончалось 27 человек.
Комментарии
На фото зевак больше, чем танцующих! Не думаю что они маски одели...
Мероприятие вызвало возмущение местных рестораторов
И все?)
Надо туда закинуть, брызжущего пеной барнаульского "МАСОЧНИКА", который здесь орудует, клеймя всех - эгоистами.
А мусара в штаны наклали ???
Лучше умереть стоя чем жить на коленях