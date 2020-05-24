Жители Алтайского края смогут вернуться на родину из Нью-Йорка и Еревана

Вывозные рейсы из Еревана и Нью-Йорка в Новосибирск запланированы на 27 мая и 30 мая соответственно. Об этом сообщается в Telegram-каналах "Госуслуги: США – РФ" и "Госуслуги: Армения – РФ".

Рейсом по маршруту Ереван – Новосибирск – Екатеринбург в среду смогут воспользоваться жители Алтайского и Пермского краев, Новосибирской, Томской Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республик Коми и Башкортостан, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

30 мая вывозной чартер запланирован по маршруту Нью-Йорк – Екатеринбург – Новосибирск. На борт могут попасть жители Алтайского края, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, республик Башкортостан, Коми и Ханты-Мансийского автономного округа.

Зарегистрироваться на оба рейса можно через портал "Госуслуги". Все прибывшие в Россию должны будут пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Как уже сообщал amic.ru, из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составили лишь чартеры, которые возвращают соотечественников на родину.