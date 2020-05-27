В России у кошки диагностировали коронавирус

Коронавирус выявили у пятилетней кошки в России, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, у животного взяли мазки из горла и носа. Исследование проводилось по технологии ПЦР, в результате которого у животного выявили наличие коронавируса.

О каких-либо симптомах COVID-19 у животного, а также заражены ли хозяева кошки, не сообщается. В настоящее время питомца поместили на карантин "по месту нахождения".

Ранее amic.ru сообщал, что идеальными подопытными для тестирования вакцины от COVID-19 оказались кошки. По мнению ученых, они больше других животных восприимчивы к коронавирусу. Это подтверждается рядом работ из Китая – наличие антител к коронавирусу было подтверждено почти у 15% обследованных животных, что говорит об их высоком риске заболеть.

Кроме того, кошки имеют общие по строению с человеческими белки, через которые происходит заражение COVID-19. Это позволяет тестировать на питомцах вакцину от коронавируса, максимально приближаясь к условиям организма человека.

По последним данным, в России выявлено 362 342 заболевших коронавирусом. 3 807 человек скончались, а 131 129 пациентов – выздоровели.