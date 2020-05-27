В России у кошки диагностировали коронавирус

Коронавирус выявили у пятилетней кошки в России, сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, у животного взяли мазки из горла и носа. Исследование проводилось по технологии ПЦР, в результате которого у животного выявили наличие коронавируса.
О каких-либо симптомах COVID-19 у животного, а также заражены ли хозяева кошки, не сообщается. В настоящее время питомца поместили на карантин "по месту нахождения".
Ранее amic.ru сообщал, что идеальными подопытными для тестирования вакцины от COVID-19 оказались кошки. По мнению ученых, они больше других животных восприимчивы к коронавирусу. Это подтверждается рядом работ из Китая – наличие антител к коронавирусу было подтверждено почти у 15% обследованных животных, что говорит об их высоком риске заболеть.
Кроме того, кошки имеют общие по строению с человеческими белки, через которые происходит заражение COVID-19. Это позволяет тестировать на питомцах вакцину от коронавируса, максимально приближаясь к условиям организма человека.
По последним данным, в России выявлено 362 342 заболевших коронавирусом. 3 807 человек скончались, а 131 129 пациентов – выздоровели.
Комментарии
Нашим людям такие новости сообщать нельзя. Сейчас начнутся массовые гонения на бедных животных.
20 09:56
Элен
Да нет, животные тут не причем... Видимо, ветврачи тоже доплату захотели!
Идиоты, у кошек антигены к короновирусу у 80 процентов популяции мира.
Только люди кошачьей формой не болеют!!!
Амик, наличие антител говорит о том, что организм уже сталкивался с данной инфекцией, и умеет её побороть.
а не о высоких рисках заболеть, позор, не знать элементарного
Даже у кошек в России проводят диагностику коронавируса, это вам не Америка с Европой! И выявляют!!
Сейчас наверное только ленивые и зашуганные не зарабатывают на коронавирусе. Гробовщики и те индивидуальный ритуал замутили с дополнительными расценками. Помер пожилой надо, что бы он от вируса помер написать, смотришь и тут копейка пойдет. И про животных не забывать.