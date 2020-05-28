Академик рассказал о том, что маски и перчатки могут навредить здоровью

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев в интервью "Интерфаксу" отметил, что защитные маски и перчатки носить на улице бесполезно. Кроме того, они даже могут навредить здоровью.

Коронавирус, по словам ученого, сохраняется на поверхности от 24 до 72 часов. Причем исследования показали, что это не сам вирус, а следы его жизнедеятельности. Поэтому ношение перчаток бесполезно или может нанести вред здоровью. На них собираются аллергены, бактерии и грибки, которые при попадании на кожу могут вызвать грибковые заболевания. По мнению Зверева, кожа защищает организм гораздо лучше.

Что касается масок, то в общественных местах носить их обязательно, а вот на улице вовсе нет. Дело в том, что через 2-3 часа маска загрязняется и превращается из средства защиты в средство заражения. При соблюдении социальной дистанции вирус от человека к человеку не передается, и академик считает, что введенный масочный режим спровоцирует рост числа многих заболеваний: эмфиземы легких, бронхиальной астмы, грибковых, аллергических и бактериальных осложнений.