Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по числу заболевших COVID-19 за неделю

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с самым высоким приростом инфицированных COVID-19 за неделю с 23 по 29 мая, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным центра, на 29 мая в Алтайском крае общее число зараженных составило 1708 человек – это на 523 больше, чем неделей ранее. Тем самым количество выявленных случаев увеличилось в 1,4 раза. При этом за неделю показатель прироста в регионе не изменился, но сравнился со среднесибирским.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом выявляют в Горном Алтае и Республике Хакасии. В этих регионах показатель равен общероссийскому – 1,2.

По итогам недели в Сибирском федеральном округе Алтайский край обгоняют Омская (1,5) и Иркутская (1,7) области. Антилидером же рейтинга по-прежнему остается Республика Тыва – количество заболевших COVID-19 за неделю здесь возросло в 1,8 раза.