Половина россиян отправится в рестораны сразу после их открытия

Почти половина россиян отправится в рестораны и кафе в первую неделю после снятия ограничений, а остальные – через три-четыре недели. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса международной исследовательской компании NPD Group.

Так, 47% потребителей соскучились по еде вне дома. Отвечая на общий вопрос "Чего же вам больше всего не хватает [в самоизоляции]?" 36% опрошенных признались, что желают съесть какое-нибудь блюдо, которое не могут приготовить дома. Почти треть (32%) хотела бы провести время с друзьями, а 17% заявили, что совсем не соскучились по заведениям общепита.

Больше половины участников опроса отметили, что в период самоизоляции пользовались услугами служб доставки еды. Социологи отметили, что такая услуга в первую очередь популярна у молодых людей, особенно среди женщин.

Отмечается, что в исследовании участвовало 600 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.