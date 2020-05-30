В Новосибирском "Векторе" разработали вакцину от COVID-19 для закапывания в нос

Вариант вакцины, разработанной в новосибирской научной лаборатории "Вектор", можно закапывать в нос. Об этом рассказал гендиректор центра Ринат Максютов в фильме "Опасный вирус. Вакцина", вышедшем на телеканале "Россия 1".

"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос", – сказал глава лаборатории.

По словам Максютова, клинические испытания на людях планируют начать в конце июня и завершить в сентябре. Животные, на которых испытывалась вакцина, перенесли препарат без побочных эффектов.