Эксперты назвали профессии, у которых после пандемии может вырасти зарплата

После пандемии на повышение зарплаты могут надеяться PR-менеджеры, онлайн-маркетологи, врачи и психологи. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Института прогрессивного образования.

Основной причиной роста оплаты труда станет острая потребность предпринимателей в развитии бизнеса и улучшении сервиса. Это приведет к повышению спроса на пиарщиков, маркетологов, SMM-специалистов, IT-разработчиков и контент-менеджеров.

По мнению экспертов, в некоторых отраслях на увеличение зарплат повлияют сложные условия работы. К таким можно отнести антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и логистических управляющих.

Оклад также вырастет у врачей, работников естественно-научного цикла, психологов, онлайн-педагогов, репетиторов и специалистов аграрной сферы.