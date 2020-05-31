В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
"Минувшие сутки отметились отсутствием смертельных случаев от COVID-19 и небольшим снижением количества инфицированных (69 против 71)", — сказано в сообщении.
Таким образом, общее число инфицированных выросло до 1848 человек.
Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительный меры, связанные с распространением COVID-19. Ранее губернатор Виктор Томенко сказал, что ослабить ограничения можно будет только тогда, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. Необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.
Комментарии
40 - цифра знаковая для нас ! )))
Снижением количества инфицированных (69 против 71))))))
Проверили бы ещё у двух-трёх человек,не было бы снижения. О снижении надо говорить ,когда на 20- 30 человек меньше!
кердык...
Ржу не могу. 70 или 40...я понимаю 70 или 7
Сегодняшняя публикация на amic.ru заставляет задуматься,как проверяют на коронавирус:
"Мой муж полицейский. Их обязали проверять, как соблюдают карантин люди, потенциально зараженные коронавирусом, – рассказывает Александра.– Как-то он пришел домой, и ему стало плохо. Поднялась высокая температура. Мы вызвали скорую. Мужу поставили диагноз ОРВИ, температуру сбили и посоветовали обратиться к врачу в поликлинике. На следующий день пришел врач. Но, несмотря на то, что мы объясняли, что МУЖ КОНТАКТНЫЙ и может быть заражен коронавирусом, анализ тогда не взяли".
Человек проверял потенциально зараженных коронавирусом. И ни скорая,ни врач поликлиники никак не отреагировали.Тестирование провели только через неделю!!!!!!!!!!!!
31.05.2020 11:08
Necto
+100000
"Мой муж полицейский. Их обязали проверять, как соблюдают карантин"
А мне и детям он рассказывает что медали получает за борьбу с ворами в законе и другими матёрым преступниками
Тестирование нужно проводить при подозрении на ковид , а мы что делаем , в итоге зараза и ползет дальше , неделю человек ходил больным , жуть !
Надо было сказать 42, куда более понятная цифра.
Такое ощущение что анализ на вирус специально не проводят, хотя предпосылки есть. Что бы больше человек заразилось...
23/05 69
26/05 79
27/05 69
28/05 79
31/05 69
Чиновники, или гении от статистики, когда цифры подгоняете, так откровенно не палитесь