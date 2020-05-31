В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

"Минувшие сутки отметились отсутствием смертельных случаев от COVID-19 и небольшим снижением количества инфицированных (69 против 71)", — сказано в сообщении.

Таким образом, общее число инфицированных выросло до 1848 человек.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительный меры, связанные с распространением COVID-19. Ранее губернатор Виктор Томенко сказал, что ослабить ограничения можно будет только тогда, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. Необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.