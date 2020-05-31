Барнаул вошел в десятку городов по уровню восстановления после коронавируса

Барнаул вошел в десятку городов по восстановлению после эпидемии коронавируса. Соответствующий рейтинг составила компания "2ГИС".

При формировании списка учитывалась мобильность горожан и их спрос на товары и услуги. Для расчета брались такие показатели, как просмотр пользователями информации о компаниях, построение маршрутов до организаций, поиск входа в компанию.

В итоге Барнаул занял девятую строчку рейтинга с индексом 78%.

При этом наилучшие показатели продемонстрировали Новокузнецк (89%), Набережные Челны (87%) и Магнитогорск (86%). Пятерку замкнули Кемерово (85%) и Курган (82%).

Среди других сибирских городов в десятку вошел Новосибирск – он занял седьмую строчку с показателем восстановления в 80%. А вот Красноярск (74%) и Томск (68%) показали значительно худшие результаты, и заняли 19 и 36 места соответственно.

Отметим, антилидером стал Сочи – там индекс восстановления равен 43%. Аналогичный результат и у Москвы. В пятерку городов с худшими показателями также вошли Махачкала, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.