Барнаул вошел в десятку городов по уровню восстановления после коронавируса

Барнаул вошел в десятку городов по восстановлению после эпидемии коронавируса. Соответствующий рейтинг составила компания "2ГИС".
При формировании списка учитывалась мобильность горожан и их спрос на товары и услуги. Для расчета брались такие показатели, как просмотр пользователями информации о компаниях, построение маршрутов до организаций, поиск входа в компанию.
В итоге Барнаул занял девятую строчку рейтинга с индексом 78%.
При этом наилучшие показатели продемонстрировали Новокузнецк (89%), Набережные Челны (87%) и Магнитогорск (86%). Пятерку замкнули Кемерово (85%) и Курган (82%).
Среди других сибирских городов в десятку вошел Новосибирск – он занял седьмую строчку с показателем восстановления в 80%. А вот Красноярск (74%) и Томск (68%) показали значительно худшие результаты, и заняли 19 и 36 места соответственно.
Отметим, антилидером стал Сочи – там индекс восстановления равен 43%. Аналогичный результат и у Москвы. В пятерку городов с худшими показателями также вошли Махачкала, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Комментарии
В Кузне мэра на х** послал физкультурник и всё...
Первое место занял городишка
Мне кажется про достижения БарнАула малёха припи...ёхивает писатель