Минздрав одобрил первый российский препарат против COVID-19

Минздрав одобрил первый российский препарат против коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что лекарство под торговым названием "Авифавир" было произведено Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и группой фармацевтических компаний "ХимРар". Это первый зарегистрированный в России препарат на основе "Фавипиравира", используемого в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Препарат уже показал свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19. В настоящий момент продолжается финальным этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов, который был одобрен Минздравом 21 мая.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, "Авифавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире.