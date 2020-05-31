Число заражений коронавирусом в России превысило 400 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболеваний достигло 405 843 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего зараженных выявили в Москве – 2595 человек, Подмосковье – 757, Санкт-Петербурге – 369, Нижегородской области – 301 и Свердловской области – 265.

Также за сутки зафиксировано 138 летальных случаев. За все время эпидемии в России скончалось 4 693 человека.

Выздоровели за последние сутки еще 4 414 пациентов. В общей сложности уже 171 883 человека выписали из больниц.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 1 848 случаев заболевания коронавирусом и 22 смерти.