Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от коронавируса, чем маски

Строительные респираторы фильтруют воздух лучше медицинских масок, а потому эффективнее против коронавируса. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщил ведущий научный сотрудник центра им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.
Сами по себе частицы инфекции не летают в воздухе: по словам специалиста, вирус вылетает из организма с каплями при кашле, чихании и разговоре. Как маска, так и респиратор, могут уловить их и защитить от заражения COVID-19.
При этом вирус может распространяться с пылью, которая меньше размера капель, и не улавливается тканью маски. Строительные респираторы имеют лучший уровень фильтрации и могут уловить частички пыли в воздухе.
Кроме того, Ларичев отметил и другой плюс респираторов – они плотнее сидят на лице и их меньше приходится поправлять.
Комментарии
А ещё лучше - противогаз или скафандр
Чё маски хватит продавать, пора поднять уровень других товаров
Почему до сих пор не ввели скафандровый режим?
Сейчас роспотребнадзор ухватится за следующий вариант, и "умные" политики внедрят новую директиву.
Строительные респираторы имеют лучший уровень фильтрации и могут уловить частички пыли в воздухе.
ага, только какой: FFP1, FFP2 или FFP3...
Кроме того, Ларичев отметил и другой плюс респираторов – они плотнее сидят на лице и их меньше приходится поправлять.
а о способах обработки и обеззараживания бывших в употреблении респираторов г-н не хочет ничего сказать...
да и цена у них ого-го)))
Назвался вирусологом, давай
ценную, сомнительнуювирусную информацию