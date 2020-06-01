Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от коронавируса, чем маски

Строительные респираторы фильтруют воздух лучше медицинских масок, а потому эффективнее против коронавируса. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщил ведущий научный сотрудник центра им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

Сами по себе частицы инфекции не летают в воздухе: по словам специалиста, вирус вылетает из организма с каплями при кашле, чихании и разговоре. Как маска, так и респиратор, могут уловить их и защитить от заражения COVID-19.

При этом вирус может распространяться с пылью, которая меньше размера капель, и не улавливается тканью маски. Строительные респираторы имеют лучший уровень фильтрации и могут уловить частички пыли в воздухе.

Кроме того, Ларичев отметил и другой плюс респираторов – они плотнее сидят на лице и их меньше приходится поправлять.