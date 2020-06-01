"Не подавала признаков жизни". На Алтае иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Рубцовске на пересечении улиц Октябрьская и Урицкого сбили женщину, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Со слов очевидцев, женщину сбила иномарка на пешеходном переходе. Пострадавшая лежала на асфальте и не подавала признаков жизни, позже ее забрали сотрудники скорой помощи. На месте работали автоинспекторы.

Как уточнили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, женщина жива. Ей 73 года. Сейчас пострадавшая в больнице.

Ранее amic.ru писал, что 28 мая в Барнауле на Лесном тракте произошло жесткое ДТП. Столкнулись две иномарки, одну из которых от удара выбросило с дороги в лес.