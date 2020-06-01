"Не подавала признаков жизни". На Алтае иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Рубцовске на пересечении улиц Октябрьская и Урицкого сбили женщину, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Со слов очевидцев, женщину сбила иномарка на пешеходном переходе. Пострадавшая лежала на асфальте и не подавала признаков жизни, позже ее забрали сотрудники скорой помощи. На месте работали автоинспекторы.
Как уточнили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, женщина жива. Ей 73 года. Сейчас пострадавшая в больнице.
Ранее amic.ru писал, что 28 мая в Барнауле на Лесном тракте произошло жесткое ДТП. Столкнулись две иномарки, одну из которых от удара выбросило с дороги в лес.
Комментарии
Когда будут привлекать дорожные службы за несоответствующее содержание дорог? Почему отсутствует разметка 1.14.1 или 1.14.2 Почему чиновники всегда в стороне?
Водитель виновен, но и чиновники тоже! Имеются нормы и ГОСТы, но почему то у нас считается нормой, что отвечает только водитель по ПДД, а чиновники только зарплату получают и в кресле сидят и отчеты пишут. ГИБДД тоже наплевало на состояние дорожной инфраструктуры.
Кто-нибудь видит пешеходный переход на фото?
1.06.2020 15:08
- гость -
Ну там знак вверху прилеплен для отчетности.
когда пенсионеры будут проходить медосвидетельство каждый год, может наездов будет меньше
1.06.2020 15:12
-гость-
А при чем тут пенсионеры? Совершить ДТП мог и молодой водитель. А вот до каких пор мы будем платя налоги не требовать положенного с чиновников? Чиновник дорожной службы получает зарплату с наших налогов. Его работа заключается в содержании дорог и инфраструктуры в положенном состоянии. Все нормативы и требования изложены в документах. Но норматив нарушен (нет разметки), а чиновник получил зарплату... А мы все виним только кого-нибудь но не ответственных лиц, которых сами и кормим за их безответственную работу.
15:25, с этим сложно не согласиться! но у нас только народ всегда кому-то должен, а народу никто ничего не должен.