Зараженных коронавирусом иностранцев разместили в Рубцовске

36 иностранных граждан разместили в центральной районной больнице Рубцовска, сообщает портал "вРубцовске.ру".

Как отмечает издание, новых пациентов привезли из специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по Алтайскому краю из Барнаула. Предварительно, у всех выявлен коронавирус. Гражданство прибывших не уточняется.

Кроме того, порталу стало известно, что в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы № 3, по данным на утро 2 июня находятся на лечении 74 пациента, 70 из которых больны COVID-19.

По последним данным, в Алтайском крае выявили 1985 зараженных коронавирусной инфекцией. В Рубцовске подтвержден 81 случай.