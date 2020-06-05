Вечерняя погоня. Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Барнауле

Пьяный водитель иномарки вынудил полицейских устроить погоню в Барнауле, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам свидетелей, инцидент произошел поздно вечером 4 июня на улице Малахова. Нарушитель пытался скрыться от наряда ДПС, однако заехал на бордюр, где автомобиль и заглох.

Предположительно, водитель и пассажиры были пьяны. "Они еле стояли на ногах", — сообщил автор поста.

Как уже писал amic.ru, рано утром 4 июня в Шипуновском районе насмерть разбился 18-летний мотоциклист и пострадал несовершеннолетний пассажир. Как отмечалось, парень ехал на высокой скорости, не справился с управлением, вылетел на обочину, где байк перевернулся.