Вечерняя погоня. Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Барнауле

Пьяный водитель иномарки вынудил полицейских устроить погоню в Барнауле, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам свидетелей, инцидент произошел поздно вечером 4 июня на улице Малахова. Нарушитель пытался скрыться от наряда ДПС, однако заехал на бордюр, где автомобиль и заглох.
Предположительно, водитель и пассажиры были пьяны. "Они еле стояли на ногах", — сообщил автор поста.
Как уже писал amic.ru, рано утром 4 июня в Шипуновском районе насмерть разбился 18-летний мотоциклист и пострадал несовершеннолетний пассажир. Как отмечалось, парень ехал на высокой скорости, не справился с управлением, вылетел на обочину, где байк перевернулся.
Комментарии
Редакция, ну зачем так рабски копировать стилистику гей-изданий? Что такое "байк"? В русском языке есть хорошее слово "мотоцикл"... Кстати, "байкерами" на Западе называют только тех, кто ездит на Харлей Дэвидсон, остальные- "мотоциклисты"...
5.06.2020 08:46
Митенька ржевский
Они тавтологии избегают. В предыдущем предложении уже есть "мотоциклист".
Они тавтологии избегают
Ну да, поэтому 10 раз пишут афроамериканец, вместо короткого и русского слова негр.
Как же глупы радетели за русский язык. Иностранные слова, идиомы и аббревиатуры в языке это нормально, успокойтесь уже посконные патриоты.
опять пьянь на японском ведре