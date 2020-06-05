Соблюдая масочный режим. В Барнауле разыскивают мужчину, ограбившего пенсионерку

Полиция Индустриального района Барнаула разыскивает грабителя, отобравшего золотую цепочку у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 31 мая в 18:45 у дома по улице Антона Петрова, 223. Мужчина отобрал у 80-летней женщины золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей.

На вид мужчине 25-30 лет, был одет в футболку черного цвета с рисунком на груди, серые брюки с изображением красно-белого цвета и черные кроссовки. На лице мужчины была надета одноразовая медицинская маска.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, сообщать в отделение по общему номеру 02 (102 с мобильного).