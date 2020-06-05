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Соблюдая масочный режим. В Барнауле разыскивают мужчину, ограбившего пенсионерку

, ИА "Амител"
Грабитель отобрал у женщины золотую цепочку и скрылся
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция Индустриального района Барнаула разыскивает грабителя, отобравшего золотую цепочку у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 31 мая в 18:45 у дома по улице Антона Петрова, 223. Мужчина отобрал у 80-летней женщины золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей.

На вид мужчине 25-30 лет, был одет в футболку черного цвета с рисунком на груди, серые брюки с изображением красно-белого цвета и черные кроссовки. На лице мужчины была надета одноразовая медицинская маска.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, сообщать в отделение по общему номеру 02 (102 с мобильного).

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.06.2020 12:19
- гость -

Особые приметы: был в маске.

5.06.2020 12:32
- гость -

Уже при ярком свете дня грабят...

5.06.2020 12:34
- гость -

как быстро у людей ломается привычный устав. Еще полгода назад, человек в маске вызывал бы подозрения, а сейчас наоборот.

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