ВОЗ изменила свое отношение к медицинским маскам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению медицинских масок и теперь призывает использовать их в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
В ВОЗ подчеркнули, что маски необходимо носить в местах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса, а физическое дистанцирование затруднено. Такими местами могут быть, например, автобусы или магазины.
Кроме того, в районах с продолжающейся пандемией рекомендуется использовать маски людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам старше 60 лет. Также маски следует носить и медикам, независимо от того, работают они с COVID-19 или нет. При этом для эффективной защиты от инфекции изделие должно содержать не меньше трех слоев ткани.
Напомним, ранее в ВОЗ заявляли о неэффективности использования масок при защите здоровых людей от коронавируса, а использовать их рекомендовали только зараженным и врачам.
Комментарии
Вот теперь вопрос: сколько им занесли?
семь пятниц на неделе...
что дальше? или лучше так - Когда снова мнение переменят?
проститутская организация!
завтра им денег занесут за то чтобы носили противогазы.... и они скажут что нужно носить их
Что-то не вижу этой информации на сайте ВОЗ. Как было написано про больных и ухаживающих за ними, так и осталось.
не зря Трамп перестал финансировать эту тёмно-мутную организейшн...
Демократы... сорес, клинтоны, обама, байдн, коми, гейтс - этих нужно в первую очередь нейтрализовать! за ними ротшильдов, рокфеллеров, экпера, флина.....
пока вышеперечисленные и их "соратники" могут влиять на процессы в мире и в мозгах каждого - не жить нам нормально!!!
помните это всегда, держите за скобками любого события...
пока вышеперечисленные и их "соратники" могут влиять на процессы в мире и в мозгах каждого - не жить нам нормально!!!
Тяжело тебе, бедолага, с дивана им противостоять?