ВОЗ изменила свое отношение к медицинским маскам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению медицинских масок и теперь призывает использовать их в общественных местах, сообщает РИА "Новости".

В ВОЗ подчеркнули, что маски необходимо носить в местах, где зафиксировано широкое распространение коронавируса, а физическое дистанцирование затруднено. Такими местами могут быть, например, автобусы или магазины.

Кроме того, в районах с продолжающейся пандемией рекомендуется использовать маски людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам старше 60 лет. Также маски следует носить и медикам, независимо от того, работают они с COVID-19 или нет. При этом для эффективной защиты от инфекции изделие должно содержать не меньше трех слоев ткани.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли о неэффективности использования масок при защите здоровых людей от коронавируса, а использовать их рекомендовали только зараженным и врачам.