Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы и лечения

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о послаблении ограничений на выезд за рубеж, которые приняли для профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя кабмина, подписан указ о том, что россиянам разрешено отбывать в другие страны с целями получения необходимой медицинской помощи, учебы, работы или в связи с необходимостью ухаживать за родственниками.

Для иностранцев также отменили некоторые ограничения. В частности, им разрешили приезжать в Россию на лечение.

Как уже сообщал amic.ru, Россия полностью прекратила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Были разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.